Málaga - Las Palmas: horario, donde ver en tv y alineaciones probables en la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a LaLiga

Último partido de las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a Primera división, donde los boquerones de Funes querrán proteger su ventaja en casa, ante los canarios de Luis García que necesitan un partido sobresaliente

Una vez concluida la eliminatoria de semifinales entre CD Castellón y UD Almería, es el turno de conocer al otro finalista en el ‘playoff’ de ascenso a LaLiga. El Málaga CF de Funes, clasificado como cuarto en la temporada regular de LaLiga Hypermotion, defiende en el Estadio La Rosaleda la ventaja de 0-1 lograda en la ida ante la UD Las Palmas.

En su caso, el equipo de Luis García, quinto clasificado en liga, deberá realizar un encuentro extraordinario para remontar la eliminatoria a domicilio, superando el gol de Larrubia encajado en la isla.

Málaga - Las Palmas: fecha y horario del partido de vuelta en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga

El encuentro protagonizado entre Málaga CF y UD Las Palmas en la vuelta de semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga está programado para el miércoles 10 de junio a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de La Rosaleda, feudo boquerón con capacidad para más de 30.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de vuelta en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga entre Málaga y Las Palmas?

El Málaga - Las Palmas de la vuelta de semifinales en el ‘playoff’ de ascenso a LaLiga es ofrecido bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción. Además, se incluye dentro de la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV.

¿Cómo seguir online el Málaga - Las Palmas, encuentro de vuelta en las semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Málaga - Las Palmas de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de La Rosaleda. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Málaga No Iniciado - Las Palmas

Alineaciones probables en el Málaga - Las Palmas de la vuelta de semifinales del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga

La disputa del partido de ida tan solo tres días antes obligará tanto a Funes como a Luis García a reajustar piezas y tácticas en Málaga y Las Palmas, respectivamente, donde la gestión de cargas y el resultado resultarán fundamentales.

En el caso boquerón, lo más probable es ver un equipo con matices más defensivos, pero sin renunciar a la posesión, lo último que querrán los andaluces es vivir los 90 minutos de eliminatoria encerrados en su campo.

Por su parte, los canarios tienen que echar toda la carne al asador si quieren encontrarse rápidamente con el gol que iguale la eliminatoria. Con respecto a la ida, es muy probable que veamos un sistema con dos puntas, donde Manu Fuster acompañe a Jesé, mientras que jugadores como Pejiño pueden aparecer de inicio para desatascar el encuentro.

Málaga CF: Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo, Ochoa; Carlos Dotor, Chupe.

UD Las Palmas: Dinko Horkas; Marvin Park, Alex Suárez, Mika Mármol, Clemente; Miyashiro, Amatucci, Kirian, Pejiño; Jesé Rodríguez, Manu Fuster.