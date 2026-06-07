Las Palmas 0-1 Málaga: Larrubia da el primer paso y La Rosaleda dictará sentencia

El '10' del Málaga volvió a ser decisivo de cara a puerta para dar el primer paso del Málaga en la eliminatoria contra Las Palmas. Sin embargo, La Rosaleda dictará sentencia el próximo miércoles con el equipo que pasa a la final del playoff de ascenso a Primera Visión

Las Palmas recibió en el día de hoy al Málaga. El Estadio de Gran Canaria fue testigo del primero de los dos partidos de esta semifinal de playoff de ascenso a Primera División. Tras el Castellón - Almería de ayer sábado, era el turno de enfrentarse los de Luis García con los de Funes en un apasionante encuentro. En este sentido, ambos entrenadores eligieron a sus mejores jugadores disponibles para el once titular.

Por un lado, Las Palmas salió con este once titular: Horkas; Marvin Park, Alex Suárez, Mika Mármol, Clemente; Miyashiro, Kirian, Manu Fuster, Amatucci, Pejiño; Jesé Rodríguez. Por su parte, empezó con Alfonso Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Aaron Ochoa; Chupe.

Las Palmas y Málaga firman una primera parte tensa: susto por Galilea y polémica por un posible penalti

En cuanto al partido, ni Las Palmas ni Málaga tuvieron el control total del partido durante la primera parte, aunque los de Luis García se marcharon al descanso con mayor porcentaje en este registro con un 57%. No obstante, los de Funes tuvieron más cercanía a la portería de Horkas, con ocasiones por parte de Larrubia o Chupe. Sin embargo, los locales se mostraron muy firmes ante cualquier ataque del conjunto malacitano.

Por otro lado, una de malas noticias en la primera parte fue la lesión de Einar Galilea. El central del Málaga tuvo que pedir el cambio en el minuto 41 por unas molestias musculares, por lo que Javi Montero fue el elegido por Funes para entrar en su lugar. Por otra parte, los visitantes pidieron penalti por una acción sobre Dotor, pero el colegiado del encuentro, Andrés Fuentes, no consideró pitar la pena máxima, ante el cabreo de los malacitanos.

El Málaga golpea tras el descanso: Alfonso Herrero sostiene y David Larrubia castiga

Funes agitó el banquillo al comienzo de la segunda parte y dio entrada a Joaquín Muñoz, dejando en el banquillo a Aaron Ochoa. Sin embargo, Las Palmas empezó con otra actitud y metiendo en problemas al Málaga, con dos ocasiones consecutivas con protagonismo para Kirian y Jesé Rodríguez. En este sentido, Alfonso Herrero volvió a ser decisivos para los malacitanos con paradas claves, evitando el primero de Las Palmas.

Además, Alfonso Herrero empujó a los suyos hacia el primer gol del partido. Con ello, David Larrubia, que habló en la previa, volvió a aparecer de nuevo para mover el marcador y derribar la portería de Horkas. En una gran jugada del Málaga, Dani Lorenzo deja de tacón un pase para que el '10' defina a placer y haga el primero en el Gran Canaria. Luis García reaccionó, moviendo el banquillo, dando entrada a Pedrola por Pejiño.

David Larrubia marca el camino de la victoria del Málaga

Las Palmas intentó reaccionar con un doble cambio. Luis García apostó por Iker Bravo y Jonathan Viera para cambiar la dinámica del partido y buscar una victoria antes del pitido final. El Estadio de Gran Canaria apretaba a los suyos en los últimos minutos, incomodando al Málaga cuando tenía el esférico o Alfonso Herrero sacaba desde su portería. Funes, por su parte, gastó las ventanas con todas las sustituciones posibles.

El Málaga siguió buscando el segundo en el marcador, con jugadores frescos en la parcela ofensiva como Adrián Niño, que entró en los minutos finales por Chupe. Los de Funes buscaban aprovechar los espacios que dejaban Las Palmas, que estaba lanzado en la parte de arriba buscando el empate que les diese esperanzas para lograr la victoria en el día de hoy.

Pese a ello, el Málaga consiguió una importantísima victoria en el Estadio de Gran Canaria. David Larrubia dio el primer paso en la eliminatoria contra Las Palmas pero La Rosaleda, en el encuentro del próximo miércoles, dictará sentencia. Antes de ello, el martes, se decidirá la vuelta del Almería - Castellón, tras lo sucedido ayer sábado en Castalia.

Ficha técnica

0. Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci (Iván Medina, min. 87), Kirian; Miyashiro, Manu Fuster (Jonathan Viera, min. 67), Pejiño (Pedrola, min. 62); y Jesé (Iker Bravo, min. 67).

1. Málaga: Herrero; Puga, Murillo, Einar (Montero, min. 41), Rafita; Dotor (Darko Brasanac, min. 82), Izan; Larrubia, Dani Lorenzo (Rafa Rodríguez, min. 64), Aarón Ochoa (Joaquín Muñoz, min. 46); y Chupe (Adrián Niño, min. 82).

Gol: 0-1, min. 57: Larrubia.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Marvin Park (min. 45), y Enrique Clemente (min. 55).

Incidencias: partido de ida de la semifinal de ascenso a LaLiga EA Sports (Primera División) disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 27.128 espectadores (83,73 por ciento del aforo), entre ellos unos 300 seguidores del Málaga.