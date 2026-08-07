El Leganés cierra el fichaje de Luca Zidane y presiona la salida de Juan Soriano

El portero de Argelia cambia de destino tras el Mundial. Luca Zidane deja el Granada y pone rumbo al Leganés, desbloqueando así una de las operaciones más complejas del club pepinero en este mercado de fichajes

El Leganés ha cerrado uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes de La Liga Hypermotion. Han atado la llegada de Luca Zidane, mundialista y así meten presión en el caso de Juan Soriano, al que quieren sacar de la plantilla pero el jugador no se muestra reticente.

El club pepinero ha llegado a un acuerdo con el Granada para el fichaje de Luca Zidane, que firmará su nuevo contrato en las próximas horas, cuando publiquen el comunicado oficial. Así refuerzan su portería con un internacional que hace un mes estaba disputando el Mundial con Argelia, a la vez que el Granada le da salida, ya que no contaban con él debido a su irregularidad la pasada campaña.

Luca Zidane deja el Granada y pone rumbo al Leganés

El guardameta franco argelino no seguirá en Los Cármenes. La planificación del Granada para la próxima temporada pasaba por la venta de Luca Zidane, que ocupaba una de las fichas más altas de la plantilla, y ahora pondrá rumbo a Butarque para unirse al Leganés. El equipo pepinero apuesta por un mundialista que ha rendido bien en otros clubes de la Segunda división como el Rayo Vallecano, logrando el ascenso, el Eibar o el Racing de Santander.

De esta forma, los blanquiazules refuerzan su portería para la próxima temporada, pagando un precio simbólico por el fichaje de Zidane, a quién sólo le quedaba un año de contrato. A la espera de que el jugador firme su nuevo acuerdo, su vinculación con el Leganés será de dos o tres temporada.

Luca Zidane apuesta por un nuevo equipo de la Liga Hypermotion, rival directo del Granada

Tras su participación en el Mundial 2026 con Argelia, Luca Zidane cambia de equipo. Deja el Granada dos temporadas después de su llegada y tras haber disputado 45 partidos oficiales. En su lugar, llega el sevillista Alberto Flores para cubrir la portería de Los Cármenes.

Por su parte, Zidane se reencontrará con el conjunto nazarí la próxima campaña, aunque esta vez como rival. El pasado curso el Granada y el Leganés quedaron muy cerca en la clasificación final de La Liga, con los rojiblancos en la decimocuarta posición mientras que los blanquiazules ocuparon la decimosexta. Por ello, se espera que esta nueva temporada vuelvan a ser rivales directos.

El Leganés espera forzar la salida de Juan Soriano con el fichaje de Luca Zidane

Uno de los motivos más importantes del fichaje de Luca Zidane por el Leganés es el movimiento táctico que han hecho los pepineros para desbloquear la salida de Juan Soriano. El equipo madrileño ya le ha comunicado al guardameta que no entra en sus planes la próxima temporada, pero como tiene contrato vigente hasta 2027, el sevillano no quiere dejar el club sin una compensación adecuada.

Además, el portero ha dejado claro que no irá a cualquier equipo, aceptando sólo un destino que le ofrezca unas mejores condiciones económicas o deportivas. Sin embargo, el Leganés le lanza un gran aviso con la incorporación de Luca Zidane, que se convertirá en el portero titular y le dejará a él relegado en un banquillo. Ahora es cuestión de que Soriano decida.