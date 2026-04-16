Peligra la continuidad de César Gelabert en el Sporting de cara al verano

El mediapunta del conjunto gijonés destaca en LaLiga Hypermotion con goles y asistencias, mientras clubes de LaLiga y mercados internacionales siguen su evolución en plena pelea por el playoff

César Gelabert se ha convertido en uno de los nombres propios del Sporting de Gijón en el tramo final de temporada. El mediapunta palentino está firmando su campaña más completa, siendo clave en el ataque del equipo en LaLiga Hypermotion.

Mientras el conjunto asturiano apura sus opciones de acercarse al 'playoff', el rendimiento del futbolista ha despertado el interés de clubes de Primera división y de ligas extranjeras, lo que añade incertidumbre a su futuro.

El Sporting mantiene la esperanza mientras planifica el futuro del proyecto

En Mareo, el mensaje sigue siendo claro: competir hasta el final. Aunque las opciones de alcanzar los puestos de 'playoff' son reducidas, el equipo no quiere bajar los brazos en este tramo decisivo de la temporada.

Al mismo tiempo, en los despachos ya se trabaja en la planificación del próximo curso. La idea del club pasa por mantener una base sólida de jugadores que permita construir un proyecto competitivo a medio plazo.

Gelabert se consolida como pieza clave en el sistema ofensivo gijonés

El rendimiento de César Gelabert ha sido uno de los aspectos más positivos de la temporada. Sus cifras reflejan su impacto en el equipo, con siete goles y tres asistencias que le sitúan como uno de los jugadores más determinantes de la plantilla.

Su influencia va más allá de los números. El mediapunta se ha convertido en la referencia ofensiva del Sporting, participando activamente en la generación de juego y en las acciones a balón parado.

Además, su regularidad le ha permitido acumular minutos con continuidad, superando los 2.800 en la competición y siendo titular indiscutible en las últimas jornadas.

El interés de clubes de Primera y del extranjero crece

El nivel mostrado por Gelabert no ha pasado desapercibido. Durante la temporada, varios equipos de Primera división han seguido de cerca su evolución, enviando emisarios para observarle en directo.

Según El Comercio, a este interés se suman ligas como la MLS y el fútbol mexicano, que también han mostrado atención hacia el jugador. Su proyección y su perfil ofensivo le convierten en una opción atractiva en el mercado.

La apuesta del Sporting y la confianza en su continuidad

El club realizó un esfuerzo importante el pasado verano para asegurar la continuidad de Gelabert, evitando su salida cuando ya existía interés concreto de otros equipos. Esa inversión está dando resultados sobre el terreno de juego.

El presidente ejecutivo, José Riestra, ha insistido en la idea de dar continuidad al proyecto: “Estaremos trabajando en fortalecer esta plantilla, darle continuidad y estar más cerca del sueño que todos queremos”. El futbolista tiene contrato hasta 2028, lo que otorga al club margen de maniobra ante posibles ofertas.

Un final de temporada que marcará decisiones clave

El desenlace del curso será determinante para el futuro del Sporting y de sus principales jugadores. La posibilidad de pelear por el ascenso condicionará tanto las decisiones deportivas como las económicas.

Mientras tanto, Gelabert sigue centrado en el presente competitivo, con el objetivo de ayudar al equipo en los últimos partidos de la temporada y mantener vivas las opciones del conjunto gijonés.

El mercado de verano será clave para definir si el Sporting logra mantener su base o si el rendimiento de sus jugadores provoca movimientos importantes en la plantilla, mientras el presente se mantiene condicionado por un posible acceso al ‘playoff’ de ascenso.