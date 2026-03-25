El Sporting de Gijón responde a su afición ante la dura propuesta para recibir al Deportivo de La Coruña

El club asturiano, ante la propuesta de un sector de su afición de dejar vacío El Molinón, propone que la cantidad que paguen los aficionados por el 'Día del Club' la puedan usar en los futuros abonos o como descuento en una entrada de un partido como local

El duelo entre Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña ha sido declarado por la Comisión Antiviolencia como de alto riesgo tal y como informamos en ESTADIO Deportivo días atrás. La pasión de ambas aficiones y la corta distancia entre Coruña y Gijón posibilitarán un importante desplazamiento de aficionados gallegos al Molinón.

Pero este duelo llegará más caliente si cabe aún por la disputa que hay entre los aficionados del Sporting de Gijón y el propio club asturiano. Todo empezó cuando el Sporting de Gijón anunció que el encuentro ante el Deportivo iba a ser el elegido para el del 'Día del club' por lo que los abonados deberían de pagar diferentes cantidades en función de donde estuviesen ubicados en El Molinón.

Esta medida no gustó nada a la afición y así se lo hicieron ver al propio Sporting de Gijón que respondió con otro comunicado en el que informaba que esta temporada se mantendría 'El día del club' pero que el siguiente curso se suprimiría. Esta respuesta no gustó y desde varios sectores de aficionados se empezó a mover una propuesta para dejar vacío El Molinón. Dicha propuesta llegó a la Federación de Peñas del Sporting de Gijón que tras estudiarla anunció que se adhería.

El Sporting de Gijón vuelve a dar una nueva 'solución'

El Sporting de Gijón ha emitido este mismo miércoles un nuevo comunicado, el tercero en relación a este tema, en el que propone como solución que la cantidad que los aficionados vayan a pagar para acceder al Molinón para presenciar el partido ante el Sporting de Gijón, lo tendrán disponible estos para "dedicar a la compra de entradas para un partido oficial que nuestro equipo dispute en El Molinón – Enrique Castro Quini o que podrá utilizar para descontar dicha cantidad del carné de la temporada 2026/27". Este importe se podrá usar durante los próximos seis meses (hasta el 6 de octubre) y si no se usa en entradas, se podrá descontar en el abono de la próxima temporada.

El comunicado del Sporting de Gijón con su última medida

El Sporting de Gijón lanzó el siguiente comunicado en relación al enfado de la afición: "El Real Sporting de Gijón comunica a sus abonados la intención de reconducir la actual situación. La entidad, que mantiene la necesidad de continuar con el Día del Club por las razones presupuestarias ya explicadas, ofrece a sus abonados un importe equivalente al precio del suplemento para el partido de la jornada 32 que podrá dedicar a la compra de entradas para un partido oficial que nuestro equipo dispute en El Molinón – Enrique Castro Quini o que podrá utilizar para descontar dicha cantidad del carné de la temporada 2026/27.

De esta forma, los abonados tendrán a su disposición 22, 17, 11 u 8 euros según el suplemento que hayan pagado o vayan a pagar hasta el viernes, cantidades que podrán dedicar a cualquier compra de localidades disponibles desde el encuentro del próximo lunes 6 de abril contra la Real Sociedad B (jornada 34 de LALIGA HYPERMOTION) y utilizable durante los siguientes seis meses (hasta el 6 de octubre). En caso de no hacer efectiva esta opción, el abonado podrá descontar la cantidad del abono de la próxima temporada.

El Club no ha puesto en duda, en ningún momento, el papel fundamental de nuestra afición, siempre presente en cada campo donde juega el Sporting. Al mismo tiempo, reitera que el Día del Club fue comunicado en una Campaña de Abonados continuista en los precios, enmarcada en unos presupuestos aprobados en la Junta General de Accionistas. Todos extraemos enseñanzas con el fin de alcanzar los objetivos juntos, empezando por los partidos que disputemos en El Molinón hasta el final de la temporada".