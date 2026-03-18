Polémica decisión del Sporting de Gijón antes de recibir al Deportivo de La Coruña

El cuadro asturiano informó este pasado martes que el choque ante los de Antonio Hidalgo del próximo fin de semana sería elegido como el del 'Día del club' por lo que los socios tendrían que pagar para acceder al Molinón a excepción de los Socios de Honor y los de categoría junior

El próximo sábado 28 de marzo, Sábado de Pasión, el Sporting de Gijón recibirá a partir de las 21:00 horas en El Molinón al Deportivo de La Coruña en el transcurso de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion. Este encuentro medirá a un Sporting de Gijón que sigue muy vivo en la pelea por entrar en los puestos de play off de ascenso y a un Deportivo de La Coruña que podría llegar en posiciones de ascenso directo a Primera. El choque parece que llegará rodeado de cierta polémica tras la decisión del cuadro asturiano en relación a elegir este encuentro como el del 'Día del club'.

El Sporting de Gijón enfada a su afición antes de recibir al Deportivo de La Coruña

El Sporting de Gijón anunció este pasado martes que el choque ante el Sporting de Gijón sería el elegido para ser el del 'Día del club'. Esto repercute directamente en los socios ya que estos tendrán que pagar un suplemento que el propio Sporting de Gijón explicaba del siguiente modo en el comunicado con el que informó de esta decisión: "El precio de los suplementos para los abonados de la categoría adulto es de 22 euros. En el caso de los suplementos para los Socios Plata adulto, el precio es de 17 euros (excepto los Socios Plata Sub 26, de diversidad funcional y jubilados, que tendrán que abonar 8 euros). El suplemento para las categorías Sub 26, diversidad funcional y jubilado tendrá un coste de 11 euros. Los abonados que necesiten el suplemento accederán al Estadio con la entrada correspondiente". Además, será hasta el viernes 27 de marzo a las 23:9 horas cuando los socios podrán adquirir su localidad tanto en las taquillas del Molinón como online.

El Sporting de Gijón da marcha atrás, a medias

Esta decisión del Sporting de Gijón no ha gustado nada a sus aficionados y tras las quejas de varios sectores de seguidores sportinguistas, el club asturiano ha anunciado este miércoles una medida que se surtirá efecto a partir de la próxima temporada. El Sporting de Gijón anunció que el 'Día del club' quedará suprimido de cara a la próxima temporada.

Comunicado oficial del Sporting de Gijón para anunciar la suspensión del 'Día del club'

El Sporting de Gijón anunció la supresión del 'Día del club' con el siguiente comunicado: "El Real Sporting de Gijón escucha las críticas y las opiniones de su afición con agradecimiento y espíritu constructivo, intentando siempre entenderlas y tomando buena nota para analizarlas y sacar conclusiones. El Día del Club está establecido en las bases de la actual Campaña de Abonados. Desde el verano se ha hecho un análisis detallado para decidir cuándo llevarlo a cabo, en unas condiciones idénticas a las del pasado curso, para cumplir con esta partida presupuestaria.

Somos conscientes de que esta medida no ha sido bien recibida por un buen número de nuestros abonados, y entendemos perfectamente el porqué. El Sporting comunica que el Día del Club no existirá en la Campaña de Abonados de la próxima temporada.El Real Sporting agradece, una vez más, el apoyo recibido cada año para contribuir, entre todos, a posicionar un Club más fuerte y llegar a cotas más altas. Queda fuera de duda el gran sentimiento de gratitud que hay en la entidad para cada abonado y abonada. Somos conscientes del esfuerzo económico del sportinguismo para ayudar a ser más competitivos y alcanzar los retos que todos queremos.

Desde 2022, se ha reafirmado el compromiso del máximo accionista con distintas aportaciones para sostener años de déficit presupuestario, en un Club que vive una situación compleja compitiendo, casi durante una década, en la Segunda División en una realidad, pese a los esfuerzos colectivos, alejada aún de los clubes más pujantes de la categoría a los que aspiramos a alcanzar. Todos los recursos económicos y personales están a disposición del Real Sporting.

Los ingresos en diferentes partidas han aumentado, pero no son suficientes para sostener las inversiones efectuadas –en estructura, procesos y deportivas– para tener equipos con opciones de éxito. Esta generación de ingresos necesita de diferentes vías, y nunca se ha ocultado la relevancia que supone la aportación de los sportinguistas para caminar juntos en busca de nuestros objetivos. El Real Sporting de Gijón siempre está y estará abierto a escuchar todas las aportaciones que ayuden a construir un mejor Sporting para hacer crecer la institución y acercarnos y posicionarnos en la máxima categoría".