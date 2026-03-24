El duelo entre Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña, en el punto de mira

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el encuentro entre los pupilos de Borja Jiménez y Antonio Hidalgo

Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña se verán las caras el próximo Sábado de Pasión en el transcurso de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion. Los asturianos llegan con la idea de acercarse a los puestos de play off de ascenso y los gallegos queriendo seguir en posiciones de ascenso directo e incluso de poder recortarle puntos al Racing de Santander en caso de tropiezo de los cántabros en su visita a Zaragoza.

El encuentro entre Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña ha sido declarado por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado que el choque sea declarado de alto riesgo.

Amenaza de un Molinón vacío para recibir al Deportivo de La Coruña

Esta declaración de alto riesgo llega después de que la UNIPES (Unión de Peñas Sportinguistas) se adheriese al movimiento que apuesta por dejar El Molinón vacío el próximo sábado para recibir al Deportivo de La Coruña. Esta protesta llega después de que el Sporting de Gijón declarase el encuentro ante el Deportivo como el del 'Día del club' por lo que los socios tendrán que pagar diferentes cantidades para poder acceder al estadio.

Más allá de esto, las aficiones de Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña son dos de las más pasionales del panorama nacional y además suelen movilizar un gran número de aficionados en sus diferentes encuentros. Por ello, ante la declaración de alto riesgo, tanto Sporting como Deportivo deberán tomar una serie de medidas concretas para garantizar la seguridad dentro y fuera del Molinón.

Estas son medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación entre aficiones dentro del recinto deportivo y el control de acceso al estadio, además de que las fuerzas de seguridad reforzarán su despliegue para vigilar a las hinchadas, según ha detallado este martes el Ministerio del Interior en un comunicado.

La proximidad entre Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña provoca esta medida

Otro de los motivos por lo que se ha declarado de alto riesgo el encuentro entre asturianos y gallegos, es porque hay menos de 300 kilómetros entre ambas ciudades y por lo tanto la facilidad para el desplazamiento de los aficionados visitantes provoca una serie de medidas complementarias. Más allá de estas medidas, desde ESTADIO Deportivo deseamos que solo se hable de fútbol. En el duelo de la primera vuelta, el Deportivo de La Coruña venció por la mínima con gol de Dani Barcia en el 89 y cuando parecía que el 0-0 iba a ser el resultado final.