Carta sincera de Juanlu Sánchez para despedirse del Sevilla y respuesta de Carlos Álvarez

El carrilero asegura no esperaba que llegara este momento y explica los motivos de la decisión conjunta, a lo que constató en redes sociales otra joya sevillista que tampoco pudo cumplir el deseo de "quedarse para siempre"

Una vez oficializado el traspaso al Bournemouth por 11 millones de euros más dos en variables, Juanlu Sánchez ha publicado una carta de despedida tan emotiva como sincera en la que admite que no esperaba que llegara este momento de decir adiós y explica de nuevo los motivos de su salida.

"Nunca imaginé que llegaría este momento. Como sevillista, uno siempre sueña con quedarse para siempre, pero el fútbol da muchas vueltas. Después de valorarlo juntos, el club y yo creemos que ha llegado el momento de empezar un nuevo capítulo. No es un adiós al Sevilla, sino el final de una etapa que recordaré toda la vida", señaló el de Montequinto, agradecido y orgulloso por su larga etapa en Nervión.

"Gracias a todos los entrenadores, compañeros, trabajadores del club y, sobre todo, a la afición, por acompañarme durante todos estos años. Siempre estaré orgulloso de decir que no solo fui futbolista del Sevilla, sino que siempre seré sevillista. Eternamente agradecido", apuntó Juanlu, que repasó su carrera en el Sánchez-Pizjuán desde muy pequeño.

Juanlu afirma que cumplió un sueño que empezó de niño

"Hay sueños que empiezan mucho antes de hacerse realidad. El mío empezó siendo un niño, animando al Sevilla y soñando con vestir algún día la camiseta que ya llevaba con orgullo sin imaginar que, años después, tendría el privilegio de defenderla como profesional", arranca una carta en la que desgrana sus diferentes etapas como nervionense.

"Entré en la cantera en 2015 con 12 años. Desde entonces, este club ha sido mi casa. Aquí he crecido como futbolista y como persona. He debutado con el primer equipo, he vivido noches que jamás olvidaré y he compartido vestuario con jugadores que admiraba desde pequeño", indicó el carrilero, que recordó que el Sevilla hizo posible su trayectoria en las diferentes categorías de la Selección Española, hasta el punto de colgarse una medalla de Oro.

Respuesta de Carlos Álvarez, que también tuvo que salir del Sevilla

"Gracias al Sevilla también he tenido la oportunidad de representar a España en todas sus categorías hasta cumplir otro sueño: ganar el oro olímpico", recuerda el canterano sevillista, que no puede esconder su emoción por este adiós, que ilustra en Instagram con fotos de su paso del Sevilla, incluida una de muy pequeño luciendo los colores nervionenses.

La publicación recibió numerosas respuestas por parte de compañeros de la plantilla, como José Ángel Carmona y también de futbolistas con los que coincidió en la cantera, como, por ejemplo Carlos Álvarez, que en su momento también tuvo que frenar su sueño de triunfar en el Sánchez-Pizjuán poniendo rumbo al Levante: "Eres grande". Seguramente, ambos sueñan con poder volver algún día.