La cantera del Sevilla, trabajo extra para Luis García Plaza

El nuevo entrenador del Sevilla FC ha presenciado en directo la decimotercera jornada sin ganar de un Sevilla Atlético en cuadro: nueve bajas sin contar a los tres en dinámica de primer equipo. No ha podido ver a piezas clave como Nico Guillén, Miguel Sierra, Jalade, Isra Domínguez, Sergio Martínez...

El juego de palabras de 'A perro Flakus todo son pulgas' ya estaba usado en este periódico, ya que antes de asaltar el Estadio Jesús Navas en la tarde de este Domingo de Ramos, el delantero del Real Murcia ya había arrasado la Ciudad Deportiva Luis del Sol con un doblete. Se le da bien Sevilla. No obstante, es que al Sevilla Atlético no le sale nada bien. No pudo evitar jugar en Domingo de Ramos, ya que el operador televisivo (RTVE) se negó al ser el encuentro elegido para ser retransmitido en abierto (Teledeporte), pero el medio millar de espectadores que eligieron al filial en detrimento de la Semana Santa asistieron a una procesión de silencio. Entre ellos, Luis García Plaza. Mientras la plantilla disfrutaba del finde libre, el míster ha echado horas extra para interesarse por la cantera.

Luis García Plaza y su equipo presencian el Sevilla Atlético - Real Murcia

El nuevo entrenador del Sevilla FC estuvo en el campo principal de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en compañía de los ayudantes que le acompañan en esta aventura en Nervión. Según salen en la fotografía que han compartido los medios del club: en el centro, escoltando a García Plaza, están el segundo entrenador, Pedro Rostoll, y el preparador físico, Félix Vicente; con el analista Christian Moya (primero por la derecha) y el preparador físico del club Rubén Martínez (cerrando a la izquierda del todo).

No tuvieron nada bueno que echarse a los ojos, lamentablemente. El Sevilla Atlético no fue capaz de generar ni una sola acción de peligro manifiesto en todo lo que duró un partido en el que volvió a acabar con 10, por la expulsión de Aston da Silva en el 57', y en el que Jorge Moreno tuvo que ser sustituido por molestias musculares. Es decir, dos bajas más para una plantilla que este domingo recibía al Murcia con nueve ausencias muy importantes (12, en realidad).

Con cinco juveniles y sin Nico Guillén, Miguel Sierra, Isra Domínguez, Jalade, Valentino, Sergio Martínez, Lulo...

Luis García Plaza no pudo ver en acción a la gran perla de la cantera, Nico Guillén, quien fue el primer goleador de la 'era Almeyda' pero aún no ha podido debutar con el primer equipo. El mediocentro onubense y Manuel Ángel Castillo están concentrados con la selección española sub 18; mientras que otro titular habitual como es el central Robert Jalade, con la sub 21 de Rumanía. Sí llegó a tiempo Aston da Silva, quien después de jugar con las inferiores de Luxemburgo salió como titular y sólo duró 57 minutos antes de ver la roja.

Tampoco estaba presente en los franjirrojos un canterano en dinámica de primer equipo como es Miguel Sierra, ya que el extremo fue expulsado en Marbella el pasado fin de semana y se unía en el capítulo de sancionados a Valentino Fattore, autor de dos de los tres últimos goles de su equipo y que ha tenido que cumplir ciclo de amonestaciones (ha visto cinco amarillas en siete citas). Para rematar, Marco García tampoco podía contar con otras piezas clave como Lulo daSilva e Isra Domínguez, lesionados a los que se sumó en la previa Sergio Martínez. Y ni siquiera el parón liguero del Sevilla FC dio pie a un regreso puntual de Oso, Andrés Castrín o Manu Bueno, quienes elevan a 12 los ausentes.

Ante esta situación, el técnico del Sevilla Atlético tuvo que tirar del Juvenil A para completar la convocatoria: tuvieron minutos en la segunda parte el lateral izquierdo Manuel Arenas y el extremo Francisco Javier Lociga; mientras que se quedaron en el banquillo Mario Díaz, central, pivote y capitán de la selección sub 17; Hugo Ortiz, mediocentro defensivo; y Jesús Cruz, mediapunta. También jugó Pedro Bornes, zaguero del Sevilla C.

Marco García, técnico del Sevilla Atlético: "Esta racha le está afectando mucho a los chavales"

"El segundo tiempo ha sido un esfuerzo tremendo. Jugar más de media hora contra el Murcia con uno menos desgasta mucho. No hemos tenido acercamientos porque todo cambia con la expulsión. Intentas, pero ellos te quitan el balón. No puedo recriminarles nada. Que sigan madurando y compitiendo", ha analizado Marco García tras la derrota del Sevilla Atlético ante el Real Murcia (0-1). "Ante el Sanluqueño hay subir el nivel y evitar quedarnos con uno menos otra vez. Esta racha le está afectando mucho a los chavales", ha añadido.

"Hay muchas bajas. La recaída de Sergio, los internacionales... todo condiciona. Viene bien para ver si los chavales del Juvenil están preparados. Bornes viene de jugar ayer 90 minutos con el C y tiene que jugar porque no hay más centrales, debutan Arenas y Lociga... Son chavales que deben estar pronto en el Sevilla Atlético y creo que no han desentonado", ha añadido el técnico recién llegado al banquillo franjirrojo sobre los más jóvenes.