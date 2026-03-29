Sevilla Atlético 0-1 Real Murcia: Procesión de Viernes Santo en pleno Domingo de Ramos

El filial nervionense, plagado de bajas, se mostró inofensivo en ataque, volvió a pagar muy caras sus desconexiones defensivas y acabó de nuevo con 10 por la expulsión de Aston da Silva, apenas unos segundos después de que el gol de David Flakus diese oxígeno a los pimentoneros dictando sentencia para los franjirrojos

Como gesto de cortesía hacia Luis García Plaza y su cuerpo técnico, presentes en las gradas del Estadio Jesús Navas, el Sevilla Atlético ha tenido a bien mostrar al nuevo técnico del primer equipo un resumen con todos los grandes males que le tienen como colista destacado del Grupo 2 de la Primera RFEF, ya con un pie y tres cuartos del otro pisando la Segunda RFEF. Cada partido es un Vía Crucis, una estación de penitencia a la que aún le quedan ocho procesiones más. Era Domingo de Ramos, pero las imágenes que salieron fueron las del Viernes Santo, pues el ambiente es de entierro.

Un compendio de los despropósitos de la 25/26: el antónimo de los 'highlights' del Sevilla Atlético

En la sobremesa dominical, ha sido el Real Murcia el encargado de llevarse los tres puntos gracias a un gran cabezazo de David Flakus en un clamoroso error defensivo de un equipo que no se asomó a zona de peligro durante todo el encuentro. El gol estuvo seguido de una inmediata expulsión de Aston de Silva, para tener que volver a jugar con 10 en la última media hora, y de algún que otro cambio por enésimos motivos físicos por parte de un Marco García que en la previa ya contaba nueve bajas entre lesiones, sanciones e internacionales.

Poco, muy poco hay que contar de una primera parte en la que apenas se pisaron las áreas. Para colmo, en esas contadas veces que los porteros sí vieron de cerca el balón las protagonizó el equipo pimentonero. En el 19', David Flakus caía ante Aston da Silva y el técnico del Murcia, Curro Torres, pedía la revisión en el FVS sin que el árbitro viese contacto punible. Casi no hubo más llegadas hasta el filo del descanso, cuando Alberto Flores atrapó un cabezazo del propio Flakus a centro de David Vicente. Fue un calco del 0-1, con la salvedad de que en esta ocasión el centro fue colgado desde la derecha y en el tanto visitante el pase vuela desde la izquierda.

David Flakus y Pedro Benito desarbolan para el Murcia ante un inofensivo Sevilla Atlético

El técnico del Murcia arrancó en la reanudación con la entrada de Pedro Benito, que haría de revulsivo y se convertiría en el protagonista del choque. Lo más vistoso salía siempre de sus botas, aunque el centro en el 55' lo puso Jorquera. David Flakus hizo estéril la estirada de Alberto Flores con su preciso giro de cuello aprovechando que el central y el lateral zurdo del Sevilla Atlético se miraban como preguntándose qué hacía tan solo en medio de los dos sin que ni uno ni otro acudiese a la marca.

En el 57', justo después del gol, la segunda amarilla para Aston da Silva -vio la primera justo antes del descanso tras librarse en el penalti revisado- y ahí ya se acabó del todo si es alguna vez hubo partido. No funcionaron los movimientos de ajuste de Marco García, el partido se fue consumiendo sin llegadas de ningún tipo y lo único destacable fue el cambio por molestias musculares de Jorge Moreno. También se quejaba Iker Muñoz, aunque el central sí logró terminar el choque.

Con esta nueva derrota, el Sevilla Atlético encadena ya 13 jornadas sin conocer el triunfo -con 4 puntos de 36; parcial 1 de 9 tras el segundo cambio de entrenador- y cierra la clasificación con 22 puntos, a 15 de la salvación a falta de 24 por disputarse. El Real Murcia, por su parte, amplía a cinco unidades su distancia con el descenso aprovechando que el SD Tarazona perdió en casa contra el CD Eldense y celebrando esta victoria para la que necesitó poner muy poquito de su parte. Crudo partido, el que se tragaron los 500 valientes que acudieron a la carretera de Utrera.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Real Murcia de Primera RFEF

0.- Sevilla Atlético: Alberto Flores; Jorge Moreno (Juank 75'), Aston da Silva (57'), Iker Muñoz, David López (Manu Arenas 75'); Alcaide (Lociga 70'), Rivera, Edu Altozano, Collado; Álex Costa (Bornes 60') y José Pedraza (Ibra Sow 70')

1.- Real Murcia: Gazzaniga; David Vicente, Jorge Sánchez, Jon García, Cristo Romero; Alonso Yoldi (Moyita 62'), Óscar Gil; Víctor Narro (Pedro Benito, 46'), Palmberg (Álvaro Bustos 89'), Jorquera (Juan Carlos Real 89'); y David Flakus (Ekain 81').

Árbitro: Ekaitz Ikañi García Arriola (Colegio Vasco) Expulsó al local Aston da Silva por doble amarilla (57') y amonestó a su compañero Jorge Moreno, así como a los visitantes Víctor Narro, Jorge Sánchez, Palmberg y Ekain.

Goles: 0-1 (55') David Flakus

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 de liga en el Grupo 2 de la Primera Federación disputado en el Estadio Jesús Navas de Sevilla ante unos 500 espectadores.