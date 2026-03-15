Sevilla Atlético 1-1 Antequera: Pedraza salva un punto que no mejora su situación dramática

El filial sevillista firmó un empate insuficiente en el estreno de Marco García en el banquillo tras neutralizar en la recta final el tanto visitante; Collado falló un penalti y Guillén tuvo la victoria

El estreno del nuevo entrenador, Marco García, no ha servido para el necesario volantazo en la situación dramática del Sevilla Atlético, pues el empate (1-1) sumado contra el Antequera resulta insuficiente para tomar impulso en su lucha desesperada por salvar la categoría.

El filial necesitaba el triunfo imperiosamente y Pedraza, con un gol en la recta final, rescató un punto para los franjirrojos después de que Luismi adelantara a los visitantes al borde del descanso, gracias a las intervenciones salvadoras de Alberto Flores. Con estas tablas, la permanencia está a 12 puntos de distancia cuando restan 30 por disputarse.

Jarro de agua fría tras una ocasión clara

Tras unos minutos de tanteo, el Antequera batió al meta sevillista con un remate de Antón, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego, lo que le otorgaba una bola extra a los nervionenses. Y lo cierto es que Collado tuvo el 1-0, pero no estuvo preciso en el remate y mandó el balón alto.

Un error en la definición que se cobraron los 38 minutos los malagueños con un tanto algo extraño, pues una falta lateral lanzada por Luismi entró en la red sin que nadie tocara el esférico. Un jarro de agua fría para un filial que ha demostrado este curso incapacidad para remontar partidos a pesar de que gozó de una oportunidad pintiparada para empatar antes del ecuador.

Collado falló un penalti con 0-1

No en vano, el colegiado decretó penalti por manos en el área tras un centro de Jorge Moreno, pero Collado no atinó con la portería y lanzó fuera la pena máxima.

Ya en la reanudación, el Antequera pudo hacer sangre a los pocos minutos, pues dispuso de una ocasión múltiple para ampliar su renta. Todavía había vida para los nervionenses y Marco García trató de agitar el árbol con un carrusel de cambios y Alberto Flores mantuvo vivo al equipo con una gran parada al exbético Destiny.

Pedraza empató y Guillén tuvo el triunfo

El SAT no arrojó la toalla y en el minuto 83 encontró premio a su coraje con un tanto de José Pedraza, firmado en enero. Y pudo ser mejor, porque Nico Guillén tuvo en sus botas el triunfo en una última acción, mas el portero evitó un triunfo que habría dado esperanzas a un Sevilla Atlético con la salvación extremadamente complicada tras diez partidos sin ganar.