Un 'via crucis' extra para el Sevilla Atlético: jugará el Domingo de Ramos por la tarde

No ha podido esquivar la tarde del primer día de la Semana Grande, pues el operador televisivo se ha negado en rotundo a adelantarlo a la mañana

El Sevilla Atlético, que apura sus escasas opciones de permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF a las órdenes de Marco García, no ha podido cambiar el horario fijado para el encuentro de la jornada 30ª, cuando recibirá en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al Real Murcia. Así, desde la entidad nervionense han intentado por todos los medios no tener que competir a las 16:30 horas del Domingo de Ramos, con toda Sevilla pendiente de uno de los días más grandes de la Semana Santa, aunque las gestiones han resultado infructuosas.

Desde la Carretera de Utrera (y el Ramón Sánchez-Pizjuán, al fin y al cabo) se conformaban con que el encuentro se disputara por la mañana (11:30 o 12:00 horas), con tiempo para un desplazamiento no muy prematuro de los pimentoneros, aunque el operador televisivo (TVE, que lo emitirá en abierto por Teledeporte) ha declinado tal posibilidad, incluso a pesar de haber sido informados de lo señalado de la fecha y los problemas añadidos de logística, tráfico y seguridad derivados de las masivas concentraciones de personas que se producirán en el Casco Histórico, aunque, finalmente, se mantendrá el día y la hora inicialmente elegidos.

A falta de nueve jornadas para la finalización del campeonato, el Sevilla Atlético es 'farolillo rojo' del segundo grupo de la otrora Segunda B, con 22 puntos, a 12-13 de la salvación (habría que dirimir un triple empate con una docena más de las unidades actuales), después de encadenar doce partidos sin ganar, con siete derrotas y dos empates en los nueve más recientes, lo que reduce drásticamente las posibilidades de firmar una hazaña de tal magnitud, habida cuenta de que restan 27 puntos en liza.

El Betis Deportivo sí esquiva la Semana Grande

Aunque tiene el hándicap de que, lesionados aparte, tendrá cinco bajas muy importantes por el 'virus Fifa' ante el CD Teruel, el Betis Deportivo sí ha conseguido esquivar los días fuertes de la Semana Santa, que se viven de manera muy especial en la capital hispalense. Incluso, no competirá el Viernes de Dolores, cuando procesiona la Hermandad de La Misión de la vecina Parroquia de San Antonio María Claret. En concreto, el filial verdiblanco, que busca igualmente la permanencia pero con seis puntos más que su eterno rival, recibe a los aragoneses a las 16:15 horas del Sábado de Pasión.