El 'virus Fifa' amenaza la permanencia del Betis Deportivo

Sólo hay parón en Primera división, no así en Segunda ni Primera RFEF, por lo que en la nueva final casera contra el Teruel no estarán Pablo García, Manu González, Morante, Rubén de Sá y Migue Romero

La celebración del primer filial tras su victoria ante el Hércules; varios de los que salen en la foto se ausentarán el sábado que viene.RBB

El importantísimo triunfo ante el Hércules (2-1) deja al Betis Deportivo a seis puntos de la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, con nueve finales todavía por disputarse, la primera de ellas ante el 'gallito' Teruel el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 18:15 horas. Será, de nuevo, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde los verdiblancos suman dos victorias consecutivas y tres en sus últimas cuatro comparecencias, aunque el 'virus Fifa' le dejará seriamente mermado. Y es que el parón de selecciones sólo afecta a la Primera división, nada de Segunda ni de Primera RFEF, por lo que Dani Fragoso tendrá que hacer encaje de bolillos.

De esta forma, el extremo Pablo García (que suma cuatro goles en sus tres partidos con el filial) se marcha con la selección española sub 21 para la disputa de los duelos ante Chipre y Kosovo, valederos para la clasificación para el Europeo 2027, que se disputará en Albania y Serbia. Además, la sub 19 ha reclutado al portero Manu González y el atacante José Antonio Morante para la Ronda Elite previa al Europeo 2026, que se juega este verano en Gales. Antes, la 'Rojita' tendrá que superar en Benidorm a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos. Pero no queda ahí la cosa.

Y es que la sub 18 se ha acordado del pivote Migue Romero y del delantero (o carrilero cuando hace falta) Rubén de Sá, este último una de las estrellas de la reciente final de la Copa del Rey juvenil, para la Ronda 1 de clasificación para el Europeo 2027, que estrena formato. Así, ambos viajarán a Croacia para enfrentarse sin solución de continuidad con la anfitriona, Inglaterra y Bulgaria con el fin de dar varios pasos en pos de la magna cita del año venidero.

Una convocatoria difícil: cinco lesionados y el alivio de Borja Alonso

Aparte de los internacionales Pablo García, José Antonio Morante, Manu González, Rubén de Sá y Migue Romero, no podrá contar Dani Fragoso, salvo sorpresa, con ninguno de los cinco lesionados que ya faltaron este fin de semana contra el Hércules, casos de Kwame Sosu, Carlos Reina, Pablo Busto, Ismael Barea y Antonio Toral. El pivote de Los Palacios y el extremo murciano, ausencias más que confirmadas, ya que sufren dolencias graves de rodilla y no se les espera hasta el curso que viene. Al menos, regresa de sanción Borja Alonso, fijo en los extremos para el míster catalán.