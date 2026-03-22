Marbella 3-0 Sevilla Atlético: Si el fin de semana no era lo suficientemente malo...

El sevillismo se acostó en la madrugada de este domingo con un miedo justificado al descenso tras la derrota del primer equipo ante el Valencia y ha amanecido este domingo con una confirmación casi definitiva de la pérdida de categoría del filial, goleado por un rival directo y colista del Grupo 2 de Primera Federación, a 12 puntos de la salvación tras encadenar 12 jornadas sin ganar

El Marbella FC ha dado este domingo un paso de esperanza en su difícil objetivo de salvación y ha puesto la puntilla al Sevilla Atlético, al que ha derrotado por un lapidario 3-0 en el agónico duelo directo librado en las fosas abisales de la clasificación liguera en el Grupo 2 de la Primera Federación. La derrota deja al filial nervionense prácticamente ya a la espera de que llegue la parca: colista con 22 puntos, a 12 de la salvación a falta de 27 por disputar y en medio de una dinámica de 12 partidos seguidos sin conocer la victoria, con un parcial desolador de cuatro puntos de 36 posibles. Ver al primer equipo es un suplicio, lo del filial ya es casi un auto de fe.

Marco García, tercer entrenador del Sevilla Atlético en esta 25/26 tras Jesús Galván y Luci Martín, debutó en el cargo la semana pasada con un insuficiente empate contra el Antequera CF (1-1) en el Estadio Jesús Navas y se estrenaba a domicilio en Marbella, buscando algo de respiro ante un rival que llegaba penúltimo y ahora es cuarto por la cola con 28 puntos. El técnico franjirrojo recuperaba a Robert Jalade y a Ibra Sow, tras cumplir sus sanciones, y a Sergio Martínez, recién salido de lesión; pero no pudo contar con los convalecientes Lulo Dasilva e Isra Domínguez, quien esta misma semana fue operado del menisco izquierdo.

Gol tempranero, expulsión al descanso y dos tantos seguidos tras la reanudación

La cosa empezó torcida desde el principio. El Marbella gozó de varias ocasiones claras en los primeros minutos y se adelantó en el 11' por medio de Cambra. Tuvo varias más para ampliar su renta, pero se topó con Alberto Flores. El Sevilla Atlético, ya de por sí con escasa capacidad de respuesta, iba a acabar con 10 una primera mitad que acabó con dos revisiones del árbitro en el 'Mini VAR': en el 41', para decidir no señalar penalti en una caída de Collado en el área, y sólo dos minutos después, para cambiar por una roja la amarilla que había mostrado al visitante Miguel Sierra en un roce con Álex Martínez. El extremo había tenido la única ocasión clara del filial, pero Manu García sacó su disparo y el posterior rechace.

La reanudación ofrecía un doble cambio en el Sevilla Atlético, que ya había tenido que sustituir a Aston da Silva por Robert Jalade durante el primer tiempo. No dio a tiempo ni a esperar a ver si funcionaban los ajustes. En la primera acción del segundo tiempo, Ohemeng hizo el segundo y, justo después, Víctor Sánchez estableció el que a la postre sería el definitivo 3-0. A partir de ese minuto 47 sobraron los 43 restantes en los que el Marbella se dedicó a administrar la renta, que Alberto Flores evitó que fuese aumentada por Dani Selma, y los franjirrojos aguantaron como pudieron jugando en inferioridad.

Ficha técnica del Marbella - Sevilla Atlético de Primera Federación

3.- Marbella FC: Manu García; Jorge Álvarez, Escassi, Adri Castellano (Juan Rodríguez 63'), Álex Martínez; Cambra (Tahiru 85'), Eugeni (Álex Gil 63'), Adri Ruiz, Ohemeng (Alexiel 75'); Dani Selma y Víctor Sánchez (Pablo Moreno 75').

0.- Sevilla Atlético: Alberto Flores; Valentino (Sergio Martínez 70'), Iker Muñoz, Aston da Silva (Jalade 37'), Manuel Ángel; Rivera, Nico Guillén; Jorge Moreno (Alcaide 46'), Collado (Ibra 46'), Miguel Sierra (45'); y Álex Costa (Edu Altozano 76').

Árbitro: Millán Bárcenas Torres (Colegio La Rioja). Expulsó al visitante Miguel Sierra por roja directa (45'). Amonestó a los locales Adri Castellano y Pablo Moreno y a los sevillistas Valentino, Alcaide.

Goles: 1-0 (11') Cambra; 2-0 (47') Ohemeng; 3-0 (55') Víctor Sánchez.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de liga en el Grupo 2 de la Primera Federación Versus e-Learning disputado en el Estadio de La Dama de Noche de Marbella (Málaga).