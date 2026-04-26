Lokonga dispara su valor tras salir del Sevilla el verano pasado

Cedido el curso pasado en Nervión, el Sevilla no ejerció la opción de compra por diversos motivos y el pivote ha relanzado su carrera en Alemania con un crecimiento ostensible de su valor

Hace dos veranos, en su intento por mejorar la plantilla pese a las extremas limitaciones económicas, Víctor Orta ató la incorporación de Sambi Lokonga, otrora perla belga que pretendía recuperar brillo durante su cesión en el Sevilla procedente del Arsenal.

El acuerdo incluía una opción de compra de ocho millones por un centrocampista que en ese momento estaba valorado por Transfermarkt en 12 kilos.

Por ende, esta llegada despertó cierta ilusión en Nervión, pero sus continuas lesiones lastraron sobremanera al jugador, que sufrió tres durante el curso, obligándole a perderse un total de 14 partidos. Cuando estuvo disponible fue habitualmente titular, lo que le permitió disputar 1.564 minutos, pero tampoco destacó sobremanera más allá de actuaciones puntuales destacadas.

El Sevilla no ejerció la opción de compra en verano y se marchó al Hamburgo

Esta falta de continuidad provocó que su tasación bajara en junio hasta los ocho millones de euros y el Sevilla, con un margen muy estrecho de maniobra en el mercado, no ejerció la opción de compra ni trató de negociar una rebaja, por lo que regresó al Arsenal.

Sin sitio en los Gunners, al final del mercado estival se marchó al Hamburgo en condición de traspasado cuando solo le quedaba un año de contrato en el Emirates. Y lo cierto es que, tras una nueva caída de su cotización hasta los seis millones en octubre, Lokonga ha conseguido relanzar su carrera en el cuadro alemán, donde hasta ahora le han respetado más lesiones que en el Sevilla.

Subidón en su valor de mercado

De hecho, su valor se ha disparado en los últimos meses y ha pasado de la media docena de millones a los 10 kilos actuales tras el reciente retoque realizado por la web especializada Transfermarkt.

Este subidón se debe a su protagonismo en el Hamburgo en el presente curso, reflejado en su producción goleadora tanto en cuanto suma un total de cinco goles, cantidad nada desdeñable para un mediocentro.

Y es que, tras estar disponible a mediados de septiembre y comenzar como suplente, no tardó en hacerse con la titularidad y solo los problemas físicos, que le han obligado a parar en tres ocasiones, han frenado su protagonismo.

Menos lesiones que en el Sevilla

No obstante, se ha perdido la mitad de los partidos que en el Sevilla y las lesiones han sido de corta duración, como la última, que solo lo mantuvo dos semanas fuera, volviendo a los terrenos de juego este sábado en el choque contra el Hoffenheim, en el que disputó un total de 15 minutos tras su recuperación.

Ahora mismo, a sus 26 años, está muy bien considerado en el Hamburgo, que tras perder con el colista, sigue envuelto en la lucha por la salvación, con cinco puntos de renta a falta de nueve por jugarse.