Villarreal - Celta, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el minuto a minuto del partido de la jornada 32 entre castellonenses y celestes con la lucha por la Champions y la Europa League en juego

¡Buenas tardes! Ya estamos en el Estadio de La Cerámica preparados para vivir un partido que puede significar la clasificación matemática para Champions del Villarreal.

Si los de Marcelino ganan sacarán 15 puntos al Betis a falta de 15 por disputarse, por lo que el objetivo estará ya en el bolsillo, si es que no lo está ya.

El Celta llega necesitado de puntos en su lucha por clasificarse para las plazas europeas, ya que ocupa la séptima plaza, empatado a puntos con el Getafe que es sexto, y con solo dos de ventaja sobre la Real Sociedad que es octavo.

Siguen fuera los lesionados Juan Foyth y Logan Costa , ambos recuperándose de una lesión de larga duración, mientras que mantiene la duda del internacional uruguayo Santiago Mouriño, que no pudo acabar el último partido este pasado jueves por un fuerte golpe en su tobillo izquierdo.

Marcelino García recupera a un fijo en su línea medular como es Santi Comesaña, que regresa tras sanción, y volverá al once titular, al igual que el delantero Gerard Moreno.

El técnico asturiano adelantó que habrá bastantes novedades en su once para el partido de esta noche. El técnico pretende tirar de rotaciones.

El Celta se ha quedado sin margen de error en su persecución de una plaza para Europa tras sumar únicamente cuatro de los últimos 18 puntos en juego.

El mejor Celta de la historia a domicilio, con 27 puntos sumados en 16 partidos y solo tres derrotas lejos de Balaídos, busca convertirse en el tercer equipo de LaLiga que gana este curso en el Estadio de La Cerámica.

Giráldez no podrá contar con el central sueco Carl Starfelt, con lumbalgia tras su paso con su selección. Además, pierde por lesión al mediocentro uruguayo Matías Vecino y al extremo sueco Williot Swedberg.

La gran duda está en la delantera, donde Iago Aspas sigue sin hacerse con un sitio. Su oportunidad puede llegarle en Villarreal, donde formaría junto a Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Con Mingueza en una banda y Carreira en la otra del centro del campo, el doble pivote podría ser para Moriba y Hugo Sotelo.

Claudio Giráldez va con tres variantes con respecto al último duelo en el Camp Nou. Mingueza retorna al carril derecho y Sotelo al centro del campo. En la delantera, Borja Iglesias parte como ‘9’ celeste.

Recordamos que el Villarreal presenta siete novedades en su alineación con respecto al partido del pasado jueves en Oviedo ante un Celta de Vigo al que regresan a su once inicial Óscar Mingueza y el delantero Borja Iglesias .

Logan Costa estará hoy en el banquillo y vuelve a sentirse futbolista nueve meses después. El central caboverdiano ha regresado a una convocatoria tras superar la grave lesión que sufrió durante la pretemporada en julio.

Nos informa el Villarreal que antes del partido se vivirá un homenaje a dos jugadoras que fueron campeonas de España con el Selección Valenciana Sub-14. Se llaman Sara Rupert y Alexandra Svandova.

Además, en el descanso también se rendirá homenaje sobre el césped a los tres equipos del Villarreal que se proclamaron campeones de la Yellow Cup Easter.

Marcelino está hablando ahora en los micrófonos de Movistar antes del encuentro. El asturiano ha puesto en valor el hecho de que una victoria hoy pondría a su equipo a 15 puntos del Betis con 15 en juego. "El goal average les pertenece a ellos pero creo que podría decirse que ya estamos en Champions", ha comentado.

Marcelini: "El Celta es el segundo o tercer equipo que menos goles encaja fuera de casa, solo 17 creo. Nos va a exigir el máximo, nos vamos a enfrentar a un buen equipo".

Marcelino: "El Celta es el tercer equipo que más puntos ha sumado fuera de casa después de Madrid y Barça. Es un equipo que encaja poco. Con respecto a la temporada pasada ha cambiado algunos registros de su juego pero me parece un muy buen equipo. Con balón sabe lo que hace", ha comentado en los micrófonos de Movistar.

Marcos Senna, embajador del Villarreal, se ha referido a la noticia del anuncio del futuro de Marcelino: "Él ya dijo hace dos días que dentro de poco se sabrá. Vamos a finalizar la temporada y después ya habrá tiempo para anunciar esto".

Esto empieza fuerte. Carrera de Moleiro en dirección al área y recorte final hacia fuera para recibir un derribo de Yoel Lago. Hay contacto, pero esto lo pitan unos árbitros sí y otros no. Se podría considerar una carga.

Se adelanta el equipo amarillo por la vía rápida, prácticamente en el primer minuto de encuentro gracias a un penalti un tanto riguroso que ha señalado el colegiado y que no ha sido corregido por el VAR.

Falla Mikautadze el último pase. Le sale muy alto el envío al georgiano en su intento por conectar con el desmarque de Gueye .

Hay que recordar que el Villarreal es el único equipo de Primera División que no sabe lo que es ser remontado esta temporada. La papeleta para el Celta es harto difícil después de haber recibido ese gol en el primer minuto.

Balón de falta para la carrera a la banda de Pedraza y centro del lateral al corazón del área, donde la deja pasar Gerard Moreno para que dispare libre de marca Pepe. El costamarfileño le pega colocado con el interior imposible para Radu.

El Villarreal afronta a partir de las 21:00 horas una nueva oportunidad para seguir consolidando su gran temporada. Instalado con firmeza en la tercera posición, el equipo de Marcelino recibe en La Cerámica a un Celta de Vigo que llega con urgencias, necesitado de puntos para volver a engancharse a la pelea por los puestos europeos en esta jornada 33 de LaLiga.

Así llega el Villarreal

El conjunto castellonense llega en una situación muy favorable. Con 62 puntos en el casillero, mantiene una ventaja cómoda sobre sus perseguidores directos: cinco puntos sobre el Atlético de Madrid y una diferencia ya casi insalvable respecto al quinto clasificado, el Betis. Todo ello hace que la clasificación para la próxima Liga de Campeones esté prácticamente encarrilada, aunque en el vestuario nadie quiere relajarse antes de tiempo.

Además, el Villarreal se hace especialmente fuerte en casa. No pierde en La Cerámica desde finales de enero, cuando cayó ante el Real Madrid, y ahora busca encadenar su quinta victoria consecutiva como local, algo que no logra desde 2016. El pequeño tropiezo del pasado jueves en Oviedo (1-1) no cambia demasiado el panorama, pero sí refuerza la idea de que el equipo quiere volver cuanto antes a la senda del triunfo para no dejar escapar la inercia positiva.

No podrá contar Marcelino con Logan Costa, Juan Foyth ni Pau Cabanes, todos ellos lesionados, y mantiene la duda de Santiago Mouriño, que arrastra molestias en el tobillo tras el último partido. Aun así, el técnico asturiano sigue disponiendo de un bloque sólido y reconocible, con recursos suficientes para mantener el nivel competitivo.

Así llega el Celta

El Celta llega en un momento mucho más delicado. El equipo de Claudio Giráldez ha perdido fuelle en las últimas semanas y eso le ha costado salir de los puestos europeos. La derrota en el Camp Nou entre semana fue otro golpe, el quinto en sus últimos seis partidos entre Liga y competición continental. Un balance preocupante, sobre todo por los números con 16 goles encajados y solo seis a favor en ese tramo.

Pese a ello, la situación no es irreversible. El sexto puesto, que ahora ocupa el Getafe, está a su alcance con los mismos puntos, y además existe la posibilidad de que esa séptima plaza también dé acceso a Europa. A eso se suma un dato que invita al optimismo: el Celta está siendo uno de los mejores equipos a domicilio del campeonato. Solo Barcelona y Real Madrid han sumado más puntos lejos de casa, lo que demuestra que, pese al bache, sigue siendo un rival incómodo cuando juega fuera de Balaídos.

Las ausencias por lesión obligan a Giráldez a hacer ajustes. Carl Starfelt sigue aquejado de unos problemas lumbares que ya se están alargando mucho más de lo esperado. Su ausencia se está haciendo notar y viene asociada al bajo rendimiento defensivo del equipo en los últimos partidos. Tampoco podrá contar con Matías Vecino ni Williot Swedberg, ambos lesionados. Tres ausencias que limitan bastante las opciones, especialmente en defensa y en el centro del campo.