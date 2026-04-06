Fallece un recordado jugador del Villarreal

El fútbol castellonense lamenta la repentina pérdida de Honorio Gómez, histórico goleador del 'Submarino' amarillo

El fútbol castellonense se levantó el lunes 6 de abril con una pésima y luctuosa noticia. A primeras hora de la mañana se conocía la muerte a los 63 años del exfutbolista Honorio Gómez Clavell.

La UD Vall de Uxó informó en un comunicado que el exdelantero había fallecido. El exfutbolista estaba ejerciendo de ayudante de David Pérez en el primer filial de este club, actuando también como asistente en el Benjamín C.

El histórico goleador amarillo falleció durante la madrugada en la casa de su padre, al que estaba cuidando. Todavía se desconocen las causas de su muerte, aunque todo apunta a que se ha tratado de un infarto. No obstante, está previsto realizarle una autopsia para determinar la causa de su repentino y prematuro fallecimiento. Se da la circunstancia que Gómez tenía previsto jubilarse tras una larga carrera en las oficinas de la Seguridad Social de Vila-real.

Nacido el 22 de octubre de 1962 en Alfondeguilla, Gómez se destacó siempre como un goleador prolífico y fue especialmente recordado por su larga vinculación con la UD Vall de Uxó, donde más tarde ejerció como director deportivo. De hecho, era el socio número 208 del club.

Posteriormente jugó en el Villarreal, donde militó hasta los 29 años y donde sus goles le sirvieron para que le bautizasen con el apodo de 'Ratón'.

Tres ascensos de amarillo

Con el equipo amarillo logró hasta tres ascensos, los dos primeros a la ya desaparecida Segunda División B, en 1986/1987 bajo las órdenes de Luis García Martínez 'Luiche', y en 1990/1991 con José Ignacio López Sanjuán. Aquel curso como máximo goleador en la liguilla de ascenso de 1991 a la tercera categoría. Ya con menor participación, Honorio también ascendió con el 'Submarino' a la Segunda División en la temporada 1991/1992, con Esteban Linares como entrenador.

Tras su periplo como groguet, militó después en el Almazora, varias temporadas en el CD Onda, además de Moncofa FC y Penya Colonia de la Vall d'Uixó, donde terminó sus días como futbolista, pero no en el fútbol ya que más tarde entrenó en la cantera del Villarreal, en las categorías inferiores del CD Castellón, en el CD Onda, Vall de Uxó, al Club La Vall en fútbol base y amateur y también al Quart de les Valls.