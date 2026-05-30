Pape Gueye tiene sustituto señalado: El Villarreal lo intentará si hay venta millonaria

La planificación del club amarillo exige cierta contención en principio, pero la probable salida del internacional senegalés tras el Mundial obligará a un fichaje de campanillas y el futbolista seleccionado es Aleix García

El verano del Villarreal CF tiene un nombre propio que condiciona gran parte de su planificación deportiva, un futbolista sobre el que girará la inversión más ambiciosa del verano. El jugador en cuestión es Pape Gueye.

El centrocampista senegalés termina el curso como una de las piezas más cotizadas del plantel amarillo y todo apunta a que se precipitará un gran traspaso puesto que todas las líneas convergen hacia una venta millonaria, aunque no se espera que se produzca ningún movimiento hasta su participación en el Mundial. En cualquier caso, en Villarreal consideran que Gueye es la llave que abrirá la puerta a una de las grandes inversiones del club en los últimos años.

Una planificación controlada y medida

La hoja de ruta diseñada por la dirección deportiva está perfectamente definida. La entidad castellonense afronta el mercado con la intención de realizar movimientos muy quirúrgicos en materia de fichajes, manteniendo el control económico y con la urgencia necesaria de reforzar principalmente el centro del campo. Se escucharán ofertas por futbolistas con mucho mercado y se dará salida a los que terminan vinculación para dar espacio y salario a nuevos fichajes.

Sin embargo, hay una excepción con Pape Gueye que alterará por completo el plan inicial. Si algún club alcanza o supera los 40 millones de euros que el 'Submarino' considera el punto de partida para dejar salir al internacional senegalés, el Villarreal estaría en disposición de reinvertir una parte significativa de ese ingreso en un fichaje de primer nivel para la medular.

Aleix García, el sueño del Villarreal

En este sentido, y según informa El Periódico Mediterráneo, el jugador soñado por el club amarillo es Aleix García. El centrocampista del Bayer Leverkusen sería el gran deseo en caso de producirse una venta de calado durante el verano. Se trata de una operación compleja, pero que encaja perfectamente en el perfil que busca el club.

Aleix reúne prácticamente todos los requisitos. Tiene experiencia internacional, conocimiento de LaLiga, madurez competitiva y un fuerte vínculo sentimental con la entidad castellonense. No hay que olvidar que el futbolista de Ulldecona se formó en la cantera grogueta y debutó en Primera División con la camiseta amarilla antes de iniciar una exitosa carrera lejos de Villarreal.

A sus 28 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. Su rendimiento en Alemania ha sido sobresaliente y los datos así lo reflejan. De hecho, ha entrado en el once ideal de la Bundesliga según las valoraciones estadísticas de Sofascore con una nota media de 7,45 que le sitúa entre los mediocampistas más destacados del campeonato.

Su excelente temporada también le ha permitido estar en las quinielas para Selección, aunque finalmente se quedó fuera de la lista definitiva de De la Fuente. Pese a ello, continúa siendo uno de los centrocampistas nacionales con mejor cartel en el mercado europeo.

Competencia de primer nivel

El Villarreal sabe que no será una operación sencilla. Además del elevado coste económico que supondría sacar al futbolista del Bayer Leverkusen -el club germano realizó una inversión de 18 millones de euros en el verano de 2024 para traerlo del Girona-, varios clubes importantes siguen muy de cerca su situación. Entre ellos aparece el Atlético de Madrid, que también valora muy positivamente su perfil para reforzar el centro del campo.

El conjunto alemán difícilmente aceptaría una cifra inferior a los 20 o 25 millones de euros para entablar una negociación.

Por eso, la llegada de Aleix García está directamente vinculada a una gran venta previa. Sin la salida de Pape Gueye, la operación resulta prácticamente imposible dentro de los parámetros económicos que maneja actualmente la entidad presidida por Fernando Roig.

Mercado condicionado por el futuro del senegalés

Pape Gueye, recién premiado como mejor jugador africano de LaLiga, ya era una de las piezas más atractivas del proyecto y su nombre tiene ahora un potente cartel en Inglaterra, donde su perfil gusta muchísimo por condiciones físicas, despliegue, intensidad y capacidad para abarcar campo.

La Premier League aparece como su destino más probable. Clubes ingleses llevan meses siguiendo muy de cerca al jugador y algunos ya están dispuestos a superar la barrera de los 40 millones de euros para convencer al Villarreal. Desde Inglaterra se apunta al interés de clubes de primer nivel capaces de asumir una operación de gran magnitud económica.

Gueye tiene 27 años, atraviesa el mejor momento de su carrera y considera que está preparado para dar un nuevo salto competitivo y salarial. En el Villarreal se contempla la operación como una venta estratégica irrechazable.

No hay que olvidar que el futbolista llegó libre procedente del Olympique de Marsella en el verano de 2024, por lo que cualquier traspaso supondría una plusvalía íntegra para las arcas amarillas. El senegalés tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2028 y un salario bruto de 3,9 millones de euros por curso entre fijo y bonus.

Varios centrocampistas en cartera

Mientras tanto, el Villarreal sigue trabajando en alternativas más asequibles para reforzar la medular. Nombres como Luis Milla, Antonio Blanco, Pathé Ciss o Guido Rodríguez continúan sobre la mesa como opciones de coste más controlado.

Paralelamente, el club mantiene su apuesta por la cantera. Futbolistas como Dani Requena, Carlos Maciá o Alassane Diatta tendrán oportunidades durante la pretemporada y todo apunta a que promocionarán al primer equipo si convencen al nuevo cuerpo técnico comandado por Iñigo Pérez.