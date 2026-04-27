Marcelino, sobre su futuro: "Pronto se sabrá y será de mutuo acuerdo con el club"

El técnico asturiano sigue sin deshojar la margarita pero admite que la decisión se conocerá antes de lo previsto inicialmente y que todo se hará en consonancia con el Villarreal

Con la Champions ya atada, la pregunta sobre la continuidad de Marcelino García Toral se hace ya tan inevitable como obligada. El asturiano, comprensivo siempre ante el revuelo que está generando su decisión, no termina de deshojar la margarita, pero siempre responde con una sonrisa y buen talante antes de asegurar que, pase lo que pase, será en consonancia y sintonía con el Villarreal.

Es evidente que existe buena relación entre las dos partes y que están manejando los tiempos conjuntamente, pero todo sigue orientado a un anuncio inminente de su adiós que se resolverá en los próximos días, toda vez que el objetivo de la temporada parece ya cerrado.

"Bueno yo creo que en poco tiempo habrá una decisión definitiva. Nos reuniremos y el club y el cuerpo técnico de común acuerdo tomarán una decisión y la comunicaremos", respondió al respecto en su intervención postpartido en Movistar.

El de Villaviciosa no quiso entrar en detalles y desvió el foco hacia los méritos de su trabajo, dejando en el aire cierto sabor a despedida. "Prácticamente hoy hemos logrado la Champions, no es matemático por el goal-average, pero sacarle 15 puntos al quinto clasificado... me parece que la temporada es histórica porque es la segunda vez que lo conseguimos de forma consecutiva y porque no sé cuántas veces un equipo que no sea Madrid o Barça se ha metido en Champions sacándole tantos puntos al quinto clasificado a falta de cinco jornadas".

Evidentemente, estas afirmaciones solo llaman a pensar que, una vez que el trabajo está hecho y además de forma sobresaliente, el club amarillo y Marcelino anunciarán de mutuo acuerdo separar sus caminos. "Bueno, ya veremos. De hoy en poco tiempo se sabrá. Nos pondremos de acuerdo. Dijimos que al final decidiríamos, pero afortunadamente el logro de la Champions se ha adelantado más de lo que preveíamos, así que será antes. Decidiremos de común acuerdo comunicarlo", finalizó.

Marcos Senna tampoco quiso desvelar el futuro de 'Marce'

En la previa del partido contra el Celta, Marcos Senna, embajador del Villarreal, se refirió también a los rumores sobre el futuro de Marcelino en los micrófonos de Movistar. El exfutbolista se mostró en la misma línea que el entrenador y el club, adivinándose que en el seno de la entidad ya conocen la decisión pero que aún no quieren desvelarla. "Él ya dijo hace dos días que dentro de poco se sabrá. Vamos a finalizar la temporada y después ya habrá tiempo para anunciar esto", comentó.

Una temporada de diez

Marcelino puso en valor lo que está logrando su equipo esta temporada, sin escatimar calificativos para definirla. "Estoy muy contento porque la victoria nos hace rubricar una segunda participación del Villarreal en Champions por primera vez en su historia. Ha sido una temporada complicada y esto no es sencillo faltando cinco jornadas sacar tantos puntos. Demuestra que la temporada es histórica".

Incluso fue más allá al defender el rendimiento global del equipo frente a posibles críticas. "El que quiera decir que esta temporada no es buena o mediocre, hay libertad de expresión. Me parece extraordinaria, maravillosa y se me acaban los calificativos".

Arnau Tenas es su portero

Marcelino también analizó el partido contra el Celta en rueda de prensa. Uno de los puntos clave estuvo en la portería, donde destacó el rendimiento de Arnau Tenas. El técnico no escatimó en elogios hacia su guardameta, subrayando su importancia en momentos clave y su comportamiento desde que llegó al equipo. "Ha parado un mano a mano con 2-0. Ha estado muy bien con los pies, seguro en el juego aéreo y rápido. Nos ha gustado mucho a todos. Es un auténtico profesional. Podía pensar que venía para jugar, aunque no se lo dijimos. Ha sabido aguantar y trabajar y pensamos que se merecía jugar. Dentro del vestuario, siempre fue positivo y sumó. Me alegro mucho por él".

Su conversación con Borja Iglesias

También tuvo palabras para Borja Iglesias, con quien mantuvo una conversación distendida tras el encuentro. Marcelino valoró tanto su rendimiento actual como su evolución a lo largo de los años, recordando incluso un partido de sus inicios. "Le he dado la enhorabuena por su trabajo. Le vi jugar hace muchos años en un Lealtad-Celta B y me gustó mucho. Ahora puede ir al Mundial y es un jugador muy importante para el Celta. Abre espacios, da continuidad al juego y gana duelos, además de que tiene gol".

Análisis del partido

En cuanto al desarrollo del partido, el entrenador de Villaviciosa reconoció que el penalti en los primeros compases marcó el camino, aunque también admitió que hubo momentos en los que el resultado pudo generar dudas. Aun así, su sensación general fue de control. "Hemos hecho un partido buenísimo. Cuando hay un penalti tan pronto, te da seguridad. Con el 2-1, pudimos precipitarnos, pero tuvimos el dominio durante los 90 minutos contra un buen equipo".

En esa misma línea, insistió en que el equipo no perdió la calma en ningún momento pese a lo ajustado del marcador en la recta final. “Cometimos un penalti evitable cuando el partido era nuestro. No me dio esa sensación de que nos podían empatar. Los jugadores que entraron nos dieron frescura y control. Estuvimos más cerca del tercero que del empate".

La lesión de Mouriño, más grave de lo esperado

Por último, se refirió a la lesión de Santiago Mouriño, cuya lesión genera cierta preocupación y de la que el club no ha emitido aún ningún parte médico. Aunque evitó ser concluyente, dejó claro que ha resultado ser más grave de lo esperado y que habrá que esperar más pruebas médicas. "Igual es menos leve de lo que pensaba. Tendremos que valorarlo. Es una rodilla que ya tuvo algún conflicto y todos éramos precavidos. Espero que se quede en poca cosa y pueda estar lo antes posible", finalizó.