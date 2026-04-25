Marcelino comienza a deslizar su adiós: "Yo creo que pronto se conocerá"

Orgulloso de su trabajo en esta segunda etapa en el club, el técnico asturiano prioriza la certificación de la clasificación para Champions antes de resolver públicamente la incógnita de su futuro

Escuchar a Marcelino García Toral en rueda de prensa comienza a leerse con cierto sabor a despedida. Su adiós se intuye muy cercano y él mismo admite que solo le separa la consecución del 'objetivo Champions' para desvelar un fin de su segunda etapa en el club que se intuye un secreto a voces. Cuando se certifique la clasificación, lo más probable es que se desencadenen los anuncios oficiales.

El final de su segunda etapa en Villarreal, muy cerca

Mientras tanto, el técnico asturiano aparenta la máxima normalidad posible en sus comparecencias ante los medios. Este sábado, sin ir más lejos, puso nuevamente el foco en el partido contra el Celta -un duelo clave para dejar prácticamente sellada la Champions-, pero también dejó en el aire esa sensación de que el anuncio de su salida está muy cerca. Entre análisis y respuestas, el todavía técnico del Villarreal deslizó una despedida en diferido asegurando que resolverá su futuro cuando el objetivo esté cumplido.

"Yo creo que pronto se conocerá, creo. Se acabará la incertidumbre. Pero bueno, es indudable que una vez que se logre ese reto al principio ambicioso que nos planteamos, que yo fui el primero que lo planteé y que nos exigimos, yo creo que nos reuniremos, hablaremos y decidiremos el momento de conjuntamente plasmar cuál será el futuro", comentó al respecto con una medio sonrisa. Evidentemente, lo primero será certificar el éxito y después hablar de lo demás.

Marcelino saca pecho con su trabajo: "La temporada es un éxito absoluto"

Con todo, el gran tema de fondo es la posibilidad de dejar cerrada la clasificación para la Champions. En este menester, Marcelino no rehuyó de la importancia del momento y reivindicó su gestión. "Tendría mucho mérito ganar y, faltando cinco jornadas, prácticamente asegurar la Champions". De hecho, fue más allá al poner en contexto lo que está logrando el equipo. "No muchos equipos han sido capaces, partiendo además de los tres grandes, de conseguir esos números".

En ese sentido, sacó pecho sin complejos por la temporada de su Villarreal. "La clave es que, faltando seis jornadas, tienes 62 puntos. Esa es la clave. Y eso es ganar y ganar y ganar", subrayó. Incluso lanzó un mensaje claro hacia quienes minimizan el rendimiento del equipo. "Hay gente que de forma interesada intenta devaluar los méritos, pero la temporada es un éxito absoluto. Como siempre hablamos, histórica. Sería la primera vez en la historia del Villarreal que logra meterse dos veces seguidas en Champions. Esto me parece que tiene un mérito extraordinario", subrayó.

Rotaciones contra el Celta

En lo estrictamente deportivo, el técnico de Villaviciosa repasó el estado de su plantilla, con la principal duda de Santiago Mouriño. El lateral fue sustituido en el último partido en el Carlos Tartiere y, aunque no hay parte médico oficial, se le considera lesionado o cuanto menos 'tocado'. "Mouriño, no sé, creo que se hacía unas pruebas. Ayer estaba mejor, pero ahora, en principio y antes del entrenamiento, creemos que puede ser baja para este partido", adelantó. El resto, salvo los lesionados de larga duración, estará disponible, con la buena noticia del regreso de Santi Comesaña tras sanción.

Marcelino también valoró el momento del equipo, reconociendo sin rodeos ciertas turbulencias en los últimos partidos. "Venimos manteniendo bastante irregularidad en esta segunda vuelta. Y así es la realidad. Hay que afrontarla así", admitió. Pese a ello, quiso poner en valor los últimos resultados y la dificultad de los rivales. "Puntuar fuera de casa en Oviedo no era sencillo". Eso sí, no escondió que hubo partidos que dejaron peor sabor, especialmente Girona y el segundo tiempo en Oviedo.

Con el calendario apretando, apunta a rotaciones. "Lo lógico es que haya bastantes cambios", señaló, recordando el desgaste acumulado tras jugar fuera y regresar de madrugada. También defendió su reciente decisión en la portería de cambiar de portero en el último partido. "Por decisión técnica, absolutamente", explicó sobre el cambio, insistiendo en que buscaba dar confianza a Arnau Tenas.

La fortaleza amarilla en La Cerámica

Más allá de los nombres propios de su conjunto, Marcelino puso el foco en el rival, un Celta que considera muy peligroso pese a la mala racha de resultados que viene encadenando últimamente. "Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que juega muy buen fútbol", destacó. "Defiende de forma muy comprometida, muy solidaria y, con balón, es un equipo fluido, vertical y con muy buena movilidad. Nos van a poner las cosas muy difíciles".

El técnico del Villarreal insistió en que la clave pasará por alcanzar el máximo nivel propio, especialmente en La Cerámica, donde el equipo se siente fuerte. "Aquí somos un equipo solvente, rápido, dinámico, que practica muy buen fútbol de forma regular", afirmó. Pero también avisó de que tocará trabajar sin balón. "Nos va a exigir defender, nos va a exigir atacar y hacerlo con criterio", finalizó.