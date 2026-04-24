El vestuario del Villarreal, al margen del futuro de Marcelino: "No hablamos de eso"

El futuro del técnico apunta a la Premier League y en Inglaterra incluso le sitúan en el Crystal Palace como sustituto de Oliver Glasner, pero en La Cerámica todo el mundo aboga por el silencio hasta que no se consiga la tercera plaza de forma matemática

El Villarreal se acerca a pasos agigantados a la clasificación matemática para la Champions League, su gran objetivo de la temporada, una línea de meta que está muy cerca y de la que le separan un par de partidos a lo sumo. Mientras tanto, hay una cuestión que sigue sin resolverse y que empieza a sobrevolar el entorno groguet: el futuro de Marcelino García Toral.

Un secreto a voces... del que nadie quiere hablar

A día de hoy, todo apunta a que el técnico asturiano ha decidido no continuar la próxima temporada, aunque lo cierto es que su decisión sigue sin hacerse oficial y dentro del vestuario tampoco es que puedan recogerse demasiadas pistas. La consigna de puertas para dentro es que nadie habla del tema. Por el momento, nadie quiere hacerlo.

Así lo dejó claro Sergi Cardona tras el empate ante el Oviedo, cuando fue preguntado directamente por la continuidad del entrenador y la posible llegada de Iñigo Pérez. "En el vestuario no hablamos de eso porque somos profesionales. El equipo tiene ganas de lograr la tercera posición y hacer historia. Eso es bueno para todos y es nuestro único objetivo", explicó en DAZN sin querer hacer más referencia al asunto. Su mensaje refleja perfectamente el sentir interno del vestuario groguet.

El objetivo matemático, a uno o dos partidos

Si algo hay claro ahora mismo en el Villarreal es que la plantilla está completamente centrada en lo deportivo. El equipo tiene entre manos la posibilidad de firmar una temporada histórica y no quiere distracciones externas. La tercera plaza es el gran reto, un objetivo ambicioso que supondría cerrar el curso por todo lo alto.

El propio Cardona también analizó el último partido en esa misma línea, evidenciando la exigencia interna del grupo. "Vamos a por esa tercera posición y esa es nuestra ambición. Veníamos para sacar los tres puntos de aquí y sabíamos que era importante. Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa con nuestra afición". recordó. Dos encuentros en La Cerámica, contra Celta y Levante, que deberían servir para certificar el objetivo.

Y es que el Villarreal ya tiene la Champions en la mano. Con 13 puntos de ventaja sobre el Betis y solo 18 por disputarse, la clasificación matemática está a la vuelta de la esquina. Podría cerrarse en apenas una semana si se dan los resultados adecuados. El margen es amplio y el objetivo, salvo giro inesperado, es prácticamente una realidad.

Ese contexto hace que el foco empiece a desplazarse, poco a poco, hacia lo que está por venir. Y ahí es donde entra la figura de Marcelino. Su trabajo esta temporada ha sido clave para devolver al equipo a la élite, pero su futuro sigue en el aire.

En Inglaterra le sitúan en el Crystal Palace

El próximo destino de Marcelino apunta a Inglaterra. Entrenar en la Premier League sería su gran ilusión y su nombre ha sido vinculado al Crystal Palace, donde todo apunta a que Oliver Glasner no continuará la próxima temporada. Este escenario podría abrirle la puerta a su primera aventura en el fútbol inglés.

Mientras tanto, en Vila-real nadie se pronuncia. Ni el club ni el entrenador han aclarado cuál será el siguiente paso. Y en el vestuario, lejos de especular, prefieren mantenerse al margen. La prioridad es una y muy clara: cerrar la clasificación para la Champions y pelear por esa tercera plaza que tienen entre ceja y ceja. Será después, cuando los deberes estén hechos, el momento de abordar el futuro de Marcelino. Es evidente que se avecinan cambios, pero la premisa sigue siendo el silencio.