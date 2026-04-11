Comienza a perfilarse el nuevo horizonte de Marcelino

Fernando Roig se ha cansado de esperar una respuesta del técnico asturiano ya que todo apunta a que tiene decidido abandonar el banquillo para dar el salto a la Premier League

Comienza a dilucidarse el plan inmediato de Marcelino. Su futuro está cada día más lejos de La Cerámica y todo hace indicar que tiene un destino seleccionado para continuar su carrera: la Premier League.

Tras paralizar las negociaciones para su renovación después de que Fernando Roig le ofreciera un año más de vinculación, el técnico asturiano habría decidido dejar expirar su actual contrato -el cual vence el 30 de junio de 2026-, para dar un nuevo salto en su carrera. A sus 60 años, el de Villaviciosa estaría buscando una nueva aventura en Inglaterra, consciente de que allí podrá firmar uno de los contratos más suculentos de su trayectoria profesional. No en vano, la Premier es la competición más rica del mundo y el propio 'Marce' ya reconoció incluso públicamente que la considera "la NBA del fútbol", subrayando la enorme distancia económica y competitiva respecto al resto de ligas europeas.

En el Villarreal, conscientes de que los planes de su entrenador miran ahora hacia nuevos horizontes, se han cansado de esperar un guiño para retomar las conversaciones de su renovación, por lo que ya se ha abierto la carpeta de futuribles para su banquillo. La temporada está prácticamente cerrada con el equipo tercero a 13 puntos del Betis, quinto, cuando solo restan ocho jornadas por disputarse, por lo que la clasificación a la próxima edición de la Champions se da por certificada, de ahí que ya se esté pensando más en lo que está por venir que en la actual campaña.

Fernando Roig se ha cansado de esperar

Así las cosas, la paciencia se ha agotado. La entidad presidida por Fernando Roig llevaba tiempo esperando una respuesta clara sobre la continuidad de su entrenador y ya ni siquiera tendrán en consideración la 'contraoferta' emitida en un principio por el propio Marcelino, quien comunicó que aspiraba a un compromiso más largo, de al menos dos años, para replantearse la renovación. Las conversaciones quedaron estancadas y, aunque el técnico insistió en que no tomaría ninguna decisión hasta el final del curso, la falta de avances ha terminado por hartar a la directiva.

Así, el Villarreal ha decidido moverse por su cuenta y ya trabaja en la búsqueda de un sustituto, asumiendo que Marcelino no seguirá salvo un giro completamente inesperado en los acontecimientos. Desde el club entienden que no pueden prolongar más la incertidumbre en un puesto tan clave, especialmente con la planificación de la próxima temporada en juego.

Las alternativas que se barajan son dispares. Nombres como Míchel, Iñigo Pérez, Andoni Iraola, Ernesto Valverde o Imanol Alguacil han empezado a sonar como posibles relevos en una lista que refleja diferentes perfiles pero el objetivo idéntico de dar continuidad a un proyecto competitivo.

Encaja en varios equipos de la Premier

Por su parte, Marcelino entiende que Inglaterra es el escenario ideal para dar ese último gran salto en su carrera. A su edad, todo apunta a que busca un proyecto ambicioso, pero también un contrato importante tanto a nivel deportivo como económico. La Premier League ofrece ambas cosas: competitividad máxima, visibilidad global y salarios muy superiores a los del fútbol español.

En ese contexto, no es difícil empezar a apuntar posibles destinos. Varios banquillos en Inglaterra podrían quedar libres este verano. Equipos que no han cumplido expectativas o entrenadores que terminan contrato abren la puerta a cambios. El objetivo es tomar las riendas de un equipo de la zona media-alta que aspire a dar un paso adelante. Clubes como West Ham o Newcastle encajarían en el perfil de Marcelino. Su cartel está contrastado pese a la pésima actuación europea de su equipo. El gran papel del equipo amarillo en Liga -tercero solo por detrás de Barça y Real Madrid-, le abre muchas puertas y le destaca como un técnico experimentado, pragmático y con capacidad de sacar un rendimiento inmediato a cualquier conjunto.

También hay que estar atentos a situaciones más inestables. Equipos como el Tottenham o el Chelsea, donde los proyectos han sido volátiles en los últimos años, podrían volver a agitar el mercado de entrenadores si los resultados no acompañan. Incluso clubes históricos como el Manchester United podrían entrar en la ecuación si se producen cambios inesperados.