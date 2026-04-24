Se descarta lesión grave de Mouriño a la espera de parte médico oficial

El lateral uruguayo sufrió una contusión fuerte en el tobillo con giro de rodilla que hizo saltar las alarmas; Marcelino le sustituyó por Freeman en el Tartiere y posteriormente reconoció que habrá que esperar a ver su evolución

Santiago Mouriño encendió muchas alarmas en el Villarreal durante el partido disputado en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. Planeó un mal augurio durante largos minutos y muchos temieron por un fin prematuro de la temporada para el defensor nacido en Montevideo. Sin embargo, con el paso de las horas, el optimismo se ha ido imponiendo dentro del club amarillo y ya se descarta por completo una lesión grave. La preocupación era lógica puesto que el defensor no pudo terminar el encuentro tras sufrir un duro golpe en el tobillo en la recta final, en una acción que, en un primer momento, hizo temer una lesión de mayor alcance.

La jugada se produjo en el minuto 74, momento en el que recibió un pisotón en el tobillo izquierdo en un lance fortuito. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que el jugador se fuese al suelo mostrando claros gestos de dolor desde el primer instante e incluso se llevase la mano a la rodilla, lo cual resultó tremendamente preocupante. Pese a que intentó seguir sobre el césped, apenas pudo aguantar unos minutos antes de dejarse caer y solicitar la entrada de las asistencias médicas por segunda vez para ser inmediatamente reemplazado.

Tras una primera valoración sobre el terreno de juego, quedó claro que no estaba en condiciones de continuar. Marcelino García Toral optó por sustituirle de inmediato, dando entrada a Alex Freeman, mientras Mouriño abandonaba el campo cojeando y con evidente inquietud, consciente de que el percance llegaba en un momento clave de la temporada.

Sin parte médico oficial, se transmite un mensaje de cautela y cierto optimismo. Desde el Villarreal esperan que todo quede en un susto y que uno de sus jugadores más importantes pueda estar disponible cuanto antes.

Marcelino dio un primer diagnóstico preocupante

Se pronunció tras el encuentro Marcelino y sus palabras solo sirvieron para disparar aún más las alarmas. El técnico asturiano explicó que, además del fuerte impacto en el tobillo, se produjo un movimiento en la rodilla que generó preocupación. "Es pronto aún, pero ha tenido un impacto fuerte en el tobillo. Se le ha girado la rodilla y el tobillo y tendremos que ver la evolución". El de Villaviciosa apuntó a un giro de la articulación rotuliana, una afirmación que, más que el propio golpe, fue lo que hizo temer una posible lesión más seria.

Sin embargo, y a falta de confirmación oficial, las primeras sensaciones apuntan a que no se trataría de una dolencia de gravedad. Un escenario que, de confirmarse, supondría un alivio importante para el Villarreal, teniendo en cuenta el peso que ha adquirido Mouriño en el equipo a lo largo del curso.

Lo llamativo del caso es que, por ahora, el club ha optado por no hacer público ningún parte médico oficial sobre el estado del jugador, lo cual mantiene cierta incertidumbre, aunque desde el entorno del club se transmite calma. Habrá que esperar a la evolución en las próximas horas para tener un diagnóstico más preciso y determinar si son necesarias pruebas complementarias.

Pieza fundamental de la defensa amarilla

El lateral derecho uruguayo se ha consolidado como una pieza básica en el esquema de Marcelino. Esta temporada ha participado en 25 partidos de LaLiga, siendo titular en 24 de ellos, lo que refleja su regularidad y la confianza plena del cuerpo técnico. Su solidez defensiva, su capacidad para anticiparse y su dominio del juego aéreo le han convertido en uno de los nombres propios de la zaga amarilla.

Su posible ausencia, aunque sea por un periodo corto, será un contratiempo en un tramo decisivo del campeonato, aunque el Villarreal está muy cerca de certificar su clasificación matemática para la Champions League, por lo que lo lógico sería verlo descansar en el próximo encuentro ante el Celta en La Cerámica.

Oportunidad para Freeman

En caso de que Mouriño no llegue a tiempo para el próximo compromiso ante el Celta, Marcelino maneja alternativas. Alex Freeman, que ya tuvo minutos tras su sustitución en Oviedo, aparece como una de las opciones más naturales. Otra posibilidad sería reubicar a Pau Navarro en esa posición, buscando mantener el equilibrio defensivo del equipo.

Dentro de la preocupación que generó la posible lesión, al menos hubo otra noticia positiva en clave amarilla. Gerard Moreno no participó en el encuentro por decisión técnica y no por problemas físicos, algo que confirmó el propio Marcelino tras el partido.