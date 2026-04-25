La lumbalgia de Starfelt comienza a ser preocupante: se pide una segunda opinión

El central del Celta se perderá su séptimo partido consecutivo y los servicios médicos han decidido que sea examinado por un especialista ante la escasa evolución de su dolencia; Matías Vecino, con una rotura en el aductor, estará dos semanas de baja; también se pierde el partido contra el Villarreal Swedberg pr una sobrecarga en los gemelos

El Celta afronta este domingo en Villarreal su partido número 50 de la temporada en un contexto marcado por las bajas, especialmente en defensa, donde la ausencia prolongada de Carl Starfelt empieza a generar una preocupación evidente dentro del club.

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¿Qué ocurre con Starfelt?

Estas ausencias se suman a las ya conocidas de Miguel Román, que no volverá a jugar esta temporada y, sobre todo, a la de Carl Starfelt, cuyo caso es el que más inquietud genera en estos momentos. El central sueco acumula ya siete partidos consecutivos sin poder participar y lleva más de un mes sin jugar, desde el pasado 19 de marzo. Su problema de lumbalgia, lejos de remitir, se ha convertido en una incógnita tanto en plazos de recuperación como en su propia evolución ya que no parece mejorar lo suficiente.

La situación de Starfelt preocupa especialmente porque no solo no ha mejorado de forma significativa sino que su recuperación se está alargando mucho más de lo previsto. Lo que parecía una baja de corta duración tras el último parón internacional se ha convertido en una agonía que se alarga ya casi mes y medio en el que el Celta ha caído en la Europa League y ha visto alejarse sus opciones europeas en Liga.

Aunque el jugador ha experimentado una ligera reducción del dolor, las molestias siguen siendo lo suficientemente limitantes como para impedirle trabajar con normalidad junto al grupo. Esto ha obligado al cuerpo médico a dar un paso más y en los próximos días será examinado por un especialista en espalda para tratar de aclarar el origen exacto del problema y encontrar una solución que acelere su recuperación.

El propio Claudio Giráldez reconocía en la previa que el caso sigue siendo una incógnita. La falta de avances claros ha llevado al jefe de los servicios médicos a tomar la decisión de derivarlo a un experto, con la esperanza de obtener respuestas que hasta ahora no han llegado. Mientras tanto, el técnico admite que están pendientes de su evolución diaria, confiando en que una mejoría del dolor permita iniciar una recuperación más rápida, algo que de momento no está sucediendo.

Lesionado con su selección

Este contratiempo tiene aún más impacto si se tiene en cuenta el contexto en el que se produjo. Starfelt venía de estar justo físicamente antes del parón de marzo, tras perderse el duelo ante el Alavés por precaución. Sin embargo, acudió con su selección y disputó dos encuentros con Suecia. A su regreso, comenzó a sufrir la lumbalgia que le ha dejado fuera de combate desde entonces. Desde ese momento, se ha perdido partidos importantes frente a rivales como Valencia, Barcelona o los dos encuentros europeos ante el Friburgo, además de otras citas clave del calendario.

Dos bajas más de última hora

El conjunto vigués llega a la cita en el Estadio de La Cerámica con los contratiempos de última hora de Matías Vecino y Williot Swedberg. El centrocampista uruguayo sufre una pequeña rotura en el aductor derecho tras notar un pinchazo en el entrenamiento, lo que le mantendrá fuera aproximadamente dos semanas.

Por su parte, el extremo sueco no pudo ejercitarse en la última sesión debido a una sobrecarga en los gemelos. Aunque ninguna de las dos lesiones reviste gravedad, ambos quedan descartados para el compromiso ante el cuadro amarillo.

Giráldez tira de cantera

Ante este escenario, Giráldez ha tenido que completar la convocatoria con jugadores del filial. Andrés Antañón, ya habitual en las últimas listas, y Hugo González viajarán con el primer equipo, perdiéndose el compromiso del filial para reforzar a un primer equipo condicionado por las bajas.

Así, el Celta encara este exigente duelo no solo con ausencias puntuales, sino con la incertidumbre creciente en torno a una pieza importante como Starfelt, cuya recuperación sigue sin fecha clara y se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación del equipo en este tramo de la temporada.