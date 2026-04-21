Claudio Giráldez no esconde la preocupación con la lesión de Starfelt: "No está evolucionando bien"

El técnico del Celta de Vigo habló este martes en rueda de prensa sobre la dolencia del sueco que no estará ante el Barcelona y acumulará cinco encuentros ausentes entre Liga y Europa League

El Celta de Vigo está seriamente preocupado con la dolencia lumbar que está impidiendo que uno de sus mejores jugadores en defensa, Carl Starfelt, no esté pudiendo participar en las últimas citas de Liga y Europa League. Starfelt jugó por última vez con el Celta de Vigo el pasado 19 de marzo en la vuelta de octavos de final de la Europa League y aunque luego participó con Suecia en dos encuentros ante Ucrania y Polonia, el zaguero no ha vuelto a contar con minutos.

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La baja de Starfelt en el Celta de Vigo ha coincidido con el peor tramo de los celestes en lo que va de temporada. El Celta de Vigo solo ha podido sumar un triunfo y tres derrotas consecutivas ante Friburgo por partida doble y frente al Real Oviedo en Liga. Este martes Claudio Giráldez no escondió la preocupación que existe en el club en torno a una recuperación que no termina de avanzar como se esperaba.

La lesión de Starfelt preocupa seriamente en el Celta de Vigo

Claudio Giráldez no se anduvo con rodeos cuando fue cuestionado sobre el estado de un Starfelt que no estará ante el Barcelona. El técnico gallego habló de preocupación: "Sí, evidentemente nos preocupa. No es lo ideal, no está evolucionando bien de la lesión, no está haciendo nada con el grupo. Va avanzando poco a poco para poder dar pasos pequeñitos, pero que le puedan dar confianza para volver a estar".

Giráldez tampoco quiso ponerse plazos en torno a la recuperación de Starfelt y apostó por ir día a día: "No, vamos día a día viendo cómo está. Ojalá pase lo antes posible, pero de momento él es el primero que está preocupado y a ver cómo vamos evolucionando".

Starfelt da un pase en un partido de esta temporada con el Celta de Vigo

Giráldez apuesta por los jugadores más frescos en el Celta

El Celta de Vigo no juega desde el pasado jueves cuando disputó la vuelta de cuartos de la Europa League ante el Friburgo. Después de medirse al Barcelona este próximo domingo, el siguiente fin de semana tendrá una nueva cita en Liga ante otro rival en puestos Champions como el Villarreal. Giráldez apostó en rueda de prensa por alinear de inicio a los jugadores que estén más frescos: "Primero, los jugadores que están frescos. Creo que es importante ahora mismo que podamos salir con energía. También tener claro que nos va a importar mucho tener gente de refresco que nos pueda cambiar el partido. Sabemos que va a haber dos partidos otra vez en muy poco tiempo, con todos los equipos Champions, con un nivel físico alto, con ritmos de partidos altos, con equipos que te pueden monopolizar y hacerte estar mucho tiempo en fase defensiva, y tenemos que ser inteligentes en ese aspecto. Y creo que la frescura mental y física es importante ahora".

El preparador gallego no escondió que el Celta de Vigo no ha estado bien en las últimas jornadas y comentó que tanto él como sus jugadores están buscando soluciones para volver al nivel de antes: "Sabemos que no hemos estado bien en los últimos partidos y en eso veo a la gente intentando saber el porqué, intentar ajustar situaciones del juego que no nos han salido bien y recuperar la mejor versión de cada uno de nosotros, la mía el primero. A partir de ahí, competir estos siete partidos estando sextos y en una situación privilegiada para volver a repetir el año que viene Europa, sabiendo que va a ser difícil, que tenemos un calendario difícil, y la prueba de ello es que vamos al campo del líder, en el que ha ganado todo, e intentaremos ser los primeros en conseguirlo".

Un Celta de Vigo dolido tras las últimas derrotas

Giráldez también quiso hablar sobre el golpe anímico tras caer en la Europa League y sobre los resultados abultados de las últimas citas: "Llevamos un año y medio, dos años, compitiendo todos los partidos de tú a tú contra todos los rivales. Creo que no son normales estos resultados que hemos tenido en los últimos partidos. Evidentemente, como a cualquier ser humano, le afecta y no está habituado a ello. Si hubiésemos encajado goleadas muchas veces durante las últimas dos temporadas, creo que sería mucho más normal".

Por último, Claudio Giráldez quiso mandar un mensaje de agradecimiento a la afición viguesa, especialmente por el apoyo del pasado jueves tras quedar fuera de Europa ante el Friburgo: "Nada, darles las gracias por la temporada, decirles que los vamos a necesitar, que evidentemente cuando las cosas no salen es cuando más importancia tienen para nosotros, que estamos orgullosos del sentimiento que hay alrededor del equipo, de la unión, de cosas tan bonitas que se viven como el otro día, que para mí seguramente uno de los momentos más bonitos que he vivido como entrenador es después de perder el otro día, la sensación que tuvimos o la unión que hubo con la gente. Creo que es de agradecer".