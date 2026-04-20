El Celta de Vigo, pendiente de Starfelt y encomendándose a Borja Iglesias

El cuadro vigués regresó este lunes a los entrenamientos. El defensa sueco sigue ejercitándose al margen mientras que el 'Panda' ha recibido un guiño por parte del club para que repita una gran noche ante el Barcelona

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez ya ha olvidado lo malo de la eliminación en cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo alemán. La conjura entre afición y equipo tras el partido, además del comunicado de los vigueses horas después demostró que en el Celta si hay algo es orgullo por la gran Europa League que han realizado. Ahora toca pensar en LaLiga y en el encuentro de este próximo miércoles ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Uno de los que probablemente no esté en dicho encuentro es el defensa Starfelt, que el pasado jueves sumó su quinta cita sin jugar ni un solo minuto a consecuencia de una lumbalgia que le ha impedido ayudar a los de Giráldez en las últimas semanas. Este lunes, en la vuelta a los entrenamientos del Celta, el defensa sueco se ejercitó al margen del grupo y continuó con su trabajo individual para volver cuanto antes.

La baja de Starfelt coincide con el peor momento del Celta de Vigo

Casualidad o no, los últimos cinco partidos del Celta de Vigo sin Starfelt han coincidido con el bajón en el rendimiento defensivo de los de Claudio Giráldez. Como apuntábamos en ESTADIO Deportivo días atrás, el Celta de Vigo ha sufrido una auténtica sangría de goles en los últimos cinco encuentros oficiales (tres de Liga y dos de Europa League). Los vigueses han encajado un total de 15 goles en contra en este periodo y solo fueron capaces de ganar ante el Valencia por 2-3.

En esta tesitura y posiblemente sin poder contar nuevamente con Starfelt, el Celta de Vigo visitará al Barcelona este próximo miércoles con la necesidad de romper esa sangría de goles en contra y también buscando frenar la racha de derrotas consecutivas entre Liga y Europa League que ya asciende a tres. En caso de derrota, sería la primera vez desde que Giráldez es entrenador del primer equipo, que los celestes suman cuatro derrotas consecutivas.

El Celta de Vigo le propone un plan a Borja Iglesias

Este mismo lunes el Celta de Vigo le lanzó un pequeño guiño a uno de sus jugadores más importantes esta temporada. Borja Iglesias, que es el máximo goleador del equipo en lo que va de curso con 15 goles, marcó un 19 de abril de 2025 tres goles al Barcelona en territorio culé.

Borja Iglesias con la camiseta del Celta de Vigo y el brazalete de capitán

Esas tres dianas de Borja Iglesias sirvieron de poco ya que el Barcelona venció por 4-3. El Celta, aprovechando el recuerdo desde la cuenta oficial de LaLiga en X (antes Twitter) de los tres goles de Borja Iglesias, le propuso al de Santiago de Compostela repetir este próximo miércoles ante los culés.

Borja Iglesias anda algo peleado con el gol últimamente en el Celta de Vigo. El 'Panda' no ve portería con el Celta de Vigo desde el pasado 6 de marzo cuando marcó el único tanto de los gallegos en el 1-2 ante el Real Madrid. Los goles de Borja Iglesias los ha echado de menos el Celta en los últimos partidos, especialmente en la vuelta de cuartos de la Europa League donde tras el primer tiempo y ante su falta de inoperancia, Giráldez decidió dejarlo en el banquillo al descanso.