Giráldez cruza los dedos con Starfelt

La baja del central sueco en el Celta de Vigo ha coincidido con una preocupante sangría defensiva en los cuatro últimos encuentros. No está descartado para buscar el milagro este jueves frente al Friburgo en los cuartos de la Europa League

El Celta de Vigo ha pasado de la euforia a la preocupación en un abrir y cerrar de ojos Tras dejar en la cuneta al Olympique de Lyon, la ilusión era máxima ante el Friburgo en los cuartos de final de la Europa League. Pero el contundente 3-0 de la ida supuso un jarro de agua fría que dejó helada a la afición celeste. Pese a ello, en el seno del conjunto gallego nadie se rinde y se lanzan mensajes para hacer de Balaídos una caldera y creer en la remontada. Aunque el bajón del equipo en LaLiga tampoco acompaña.

Tras la derrota la sorprendente ante el Alavés en casa (3-4), los de Giráldez fueron capaces de sobreponerse con un meritorio triunfo ante el Valencia (2-3) que les confirmó como uno de los mejores visitantes del campeonato. Pero la pasada jornada, de nuevo al calor de su gente, regresaron a las andadas. Esta vez con un doloroso tropiezo ante el colista Oviedo, que firmó una goleada (0-3) que impidió al conjunto celeste aprovechar el pinchazo del Real Betis y asaltar una quinta plaza que tiene muchas papeletas para servir de pasaporte a la Champions.

En serie de cuatro encuentros consecutivos, entre ambas competiciones, Radu ha recibido un total de 12 goles, lo que supone una elevadísima media de tres por encuentro. Una pesadísima losa, sin duda, que ha coincidido con la ausencia por lesión de Carl Starfelt, el auténtico líder de la zaga de un Celta de Vigo que lo está echando de menos. Sin el internacional sueco, los errores se han multiplicado en estos últimos envites, dando paso a los peores números defensivos de la temporada justo en el momento en el que hay más en juego.

Aidoo, señalado con su futuro en el aire

Giráldez tiene mucho donde elegir, pero ha condenado poco menos que al ostracismo a los canteranos Yoel Lago, Manu Fernández y Carlos Domínguez. En su lugar, junto a Marcos Alonso o Javi Rodríguez, el elegido para suplir a Starfelt está siendo Joseph Aidoo, que ha quedado señalado tanto por su falta de contundencia como por sus fallos en la salida de balón. Está por ver si el ghanés, que acaba contrato el próximo 30 de junio, sigue gozando de más oportunidades desde el inicio en una campaña en la que comenzó siendo un descarte, si bien se había ganado que el club gallego se plantee su renovación.

En cualquier caso, el técnico de Porriño cruza los dedos para poder contar con su gran bastión defensivo en el choque de este jueves frente al Friburgo. Después de varias semanas aquejado de una lumbalgia, que fue a más tras marcharse con su selección en el último parón, Starfelt podría reaparecer ante el conjunto alemán, si bien aún sigue pendiente de evolución.

Giráldez admite la importancia de Starfelt

"Es un profesional como la copa de un pino, es uno de nuestros capitanes y es un jugador muy importante para nosotros. Trabaja todos los días y todas las horas para poder llegar, pero cuando tienes un problema, no se puede obviar. Su cuerpo ha dicho que tiene que parar y es una obviedad", afirmó Giráldez al respecto tras la última derrota ante el Oviedo.

Quienes no deben tener problemas para ser de la partida son Javi Rodríguez, que no estuvo ante los asturianos por sanción, y Ristic, ambos con molestias que no revisten gravedad. Mucho más difícil lo tendrá en cambio Hugo Álvarez, que sufrió un esguince lateral de tobillo izquierdo de grado II en el duelo ante el Valencia.