Giráldez: "Yo creo en la remontada, el que no crea que no venga a Balaídos"

El entrenador de Porriño envió un mensaje de aliento a sus aficionados tras completar su semana más negra al frente del equipo celeste

Claudio Giráldez no quiso poner paños calientes a la dura derrota frente al Real Oviedo (0-3) y optó por mantener un mensaje de autocrítica pero con la firme intención de pasar página cuanto antes para poner el alma en el partido del jueves ante el Friburgo. Pese al golpe, el técnico de Porriño evitó dramatizar en exceso y quiso situar el contexto competitivo del equipo, mirando ya al siguiente compromiso, el más importante de la temporada. "Tenemos que sacar la perspectiva de dónde estamos, del momento en el que estamos de la temporada, de la noche histórica que tenemos el jueves para vivir y disfrutarlo y jugar a comernos el mundo y no a sentir que lo perdemos". Su declaración viene en consonancia con el sentir del celtismo.

"Hay que creer en estos jugadores porque nos han ilusionado muchas veces a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de meter tres goles y más en muchísimos partidos. El Friburgo nos va a tener que matar. Yo creo, el que no crea que no venga a Balaídos", reflexionó en rueda de prensa.

Aunque se escucharon algunos pitos en Balaídos por primera vez en el curso, estos silbidos fueron más bien fruto de la desesperación, un intento fallido de alentar a los jugadores a través del enfado para hacerles ver que se espera mucho más de ellos el jueves. De hecho, al final del partido la afición volvió a animar a los suyos. "Se nos pone la piel de gallina de tener gente, después de un 0-3, que sea capaz de estar tan enérgica", recordó el míster gallego.

"Todo lo que pudo salir mal salió mal"

En cuanto a la derrota, el entrenador celeste reconoció que el partido se torció desde el inicio. "La explicación que encontramos es que no hemos estado bien, que todo lo que podía salir mal ha salido mal. Ha sido un palo empezar el partido con un gol en una acción en la que volvemos a cometer dos errores en dos despejes, vuelve a haber rebotes y acaba dentro". A partir de ahí, el equipo intentó reaccionar, aunque sin efectividad. "El equipo se ha repuesto bien, hemos tenido ocasiones para poder llegar en igualdad al descanso que creo que hubiese cambiado el partido. En la segunda acción que llegan a nuestra portería nos hacen el segundo gol y es un golpe duro".

En este sentido, Giráldez lamentó especialmente la imagen ofrecida tras el descanso, apelando a un cambio de mentalidad inmediato. "Tenemos que reponernos, no podemos dar la imagen que hemos dado en la segunda parte, no podemos jugar con el sentimiento de que todas las acciones van a salir bien y que todo va a ir bien. Tenemos que jugar mucho más sueltos, mucho más atrevidos".

Incidió el técnico en la falta de fluidez ofensiva. "Hemos tardado muchísimos pases para poder finalizar acciones y acelerar acciones que hemos tenido la oportunidad de finalizar y acelerar antes. Es un poco el sentimiento que tenemos, que ahora mismo estamos dudando, que estamos jugando demasiado atenazados".

Pide la unión al celtismo

Además, subrayó el impacto anímico de estas dos goleadas consecutivas. "No hemos tenido el acierto y cuando quieres recuperar tu fiabilidad en cosas que estabas haciendo bien y cada vez que el rival llega te da un golpe pues se te acumula una semana complicada. Tenemos que mantenernos más unidos que nunca".

Por último, Giráldez quiso poner en valor el respaldo de la afición, clave para levantar el ánimo tras una nueva tarde complicada. "Si seguimos trabajando y desde ya pensar en revertir esta situación pero también valorar dónde estamos. El primer paso lo ha dado la afición al acabar el partido con esa despedida o esa situación de arroparnos y ayudarnos que lo agradecemos muchísimo".

"Tenemos argumentos para poder hacerlo -la remontada-. Los números no son buenos, tenemos que cambiar la dinámica y qué mejor oportunidad que un día tan histórico para nosotros como jugar unos cuartos de final en nuestro campo y con nuestra gente", sentenció.