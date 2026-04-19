La sangría de goles preocupa seriamente en el Celta de Vigo tras los palos de Europa League y LaLiga EA Sports

El conjunto de Claudio Giráldez ha encajado en los últimos cinco partidos un total de 15 goles que le han costado el poder sumar solo un triunfo además de quedarse apeados de Europa el pasado jueves

El Celta de Vigo tiene que levantarse tras el palo que se llevó el pasado jueves ante el Friburgo en la vuelta de cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez llegaban al choque ante los alemanes con la esperanza puesta en poder revertir el 3-0 de la ida y conseguir uno de los billetes para semifinales de la Europa League.

El Friburgo pasó por encima del Celta de Vigo y confirmó su superioridad en una eliminatoria en la que los gallegos no dieron nunca la sensación de tener posibilidades. Un total de tres goles le endosó el Friburgo al Celta de Vigo lo que además de servir como una triste forma de decir adiós a Europa, vino a confirmar que los gallegos tienen en las últimas fechas un serio problema para apuntalar su portería. El Celta de Vigo ha tenido que recoger el balón del fondo de su portería en los últimos cinco partidos en un total de 15 ocasiones.

Los goles en contra se convierten en un problema en el Celta de Vigo

Los 15 goles que ha encajado el Celta de Vigo en los últimos cinco partidos han tenido dos consecuencias claras y palpables. Empezando por los últimos resultados, el Celta de Vigo vio como tanto en la ida como en la vuelta de cuartos de final de la Europa League el Friburgo fue superior y esa superioridad se plasmó en el marcador con seis goles a favor de los alemanes.

Además, en LaLiga EA Sports, el Celta de Vigo ha visto como de los últimos nueve puntos en juego solo ha podido sumar tres gracias al triunfo del pasado 5 de abril ante el Valencia por 2-3. Más allá de esa victoria, el Celta de Vigo perdió ante el Deportivo Alavés en un encuentro en el que los gallegos llegaron a ponerse 3-0 en el marcador y que los babazorros consiguieron remontar contra todo pronóstico y también cayeron ante el Real Oviedo que asaltó Balaídos siendo un equipo metido en puestos de descenso para vencer por 0-3.

Claudio Giráldez, consciente del problema de los goles en el Celta de Vigo

Tras la derrota ante el Friburgo, Claudio Giráldez fue cuestionado por la sangría de goles que está sufriendo el Celta de Vigo. El técnico gallego no puso paños calientes y admitió que dicho problema le preocupa: "Evidentemente me preocupa, a cualquier entrenador le preocupa que estés encajando gol". Giráldez apostó por volver al nivel defensivo de antes y que habían perdido en los últimos encuentros: "Tenemos que volver al nivel defensivo que tuvimos durante toda la temporada, que hemos perdido en estos últimos cuatro o cinco partidos".

Giráldez también comentó que la bajada de nivel no solo ha sido a nivel defensivo sino a nivel general: "Tenemos que volver a recuperarnos mentalmente, creo, para esa parte, y, en general, el equipo ha tenido unos partidos en los que no hemos estado bien en general, no solo en lo defensivo, y eso hace que dudes de todo".

El técnico Claudio Giráldez anima a los suyos desde la banda en el encuentro entre Celta de Vigo y Friburgo

Por último, el preparador gallego habló de cómo les está saliendo todo de cruz y recordó el primer gol ante el Friburgo y ante el Real Oviedo que llegaron en la primera acción ofensiva de los rivales: "También creo que, en este momento, todo nos está saliendo cruz, es una realidad. Creo que el primer gol del partido de Liga y el primer gol de este partido lo demuestran un poco: es la primera llegada de los rivales y parece que todo va para adentro ahora".

El calendario de LaLiga EA Sports no favorece al Celta de Vigo

Si el Celta de Vigo quiere frenar la sangría de goles en contra en la jornada 33 de LaLiga EA Sports (se alterna el orden con la jornada 32), parece que el rival que tendrán los de Claudio Giráldez no es el más favorable. Los gallegos visitarán el próximo miércoles a partir de las 21:30 el Spotify Camp Nou para medirse al Barcelona.

Los de Hansi Flick son con 84 goles a favor, el conjunto que más marca de toda la competición y sacándole casi 20 goles al segundo en esta estadística, el Real Madrid con 65. La permuta de las jornadas 32 y 33 ha provocado que el Celta de Vigo vaya a jugar dos fechas consecutivas lejos de Balaídos y para colmo en la 32 tendrá que hacerlo visitando al Villarreal de Marcelino. A favor del Celta de Vigo, especialmente contra el Barcelona, podría estar que los culés tienen prácticamente en el bolsillo el título liguero aunque hablando de jugadores como Lamine Yamal, Raphinha o Pedri, es complicado que no tengan hambre de gol ante los vigueses.