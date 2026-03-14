Regreso de Amrabat y cuatro bajas (una planificada) en la lista del Betis contra el Celta

El pivote marroquí regresa a una convocatoria tres meses y medio después, pero se cae Diego Llorente, que se suma a las otras tres ausencias

Pellegrini ya adelantó en la rueda de prensa los cambios en la lista de convocados con respecto al partido de mañana contra el Celta en La Cartuja, pues presenta novedades muy trascendentes para el conjunto bético.

Así las cosas, el Betis ha comunicado a través de las redes sociales los 23 elegidos para la visita de los celestes y lo cierto es que incluye un regreso de lo más esperado y de vital importancia en un momento complicado para los verdiblancos.

Amrabat, de vuelta tres meses y medio después

Y es que Amrabat vuelve a integrar la convocatoria tres meses y medio después de caer lesionado en el partido europeo contra el Utrecht el 27 de noviembre del año pasado, cuando sufrió un violento choque con Isco, que aún sigue en el dique seco.

Tras una larga recuperación, con la Copa de África de por medio, el pivote marroquí ya no siente molestias ni temor y forma parte de la lista, si bien el propio técnico verdiblanco ha asegurado que no se encuentra todavía listo para 90 minutos, por lo que arrancará el choque en el banquillo.

Diego Llorente, baja de última hora

La cruz de la moneda en el listado contra el Celta es la ausencia de última hora de Diego Llorente, que no se entrenó en la mañana de hoy y que causa baja debido a un golpe que no le permite estar al cien por cien. Por ende, habrá movimientos en el eje de la zaga contra los gallegos.

Esta ausencia se suma a las ya consabidas de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, a los cuales se refirió Manuel Pelllegrini en rueda de prensa cuando se le preguntó sobre una posible fecha de vuelta. "Lo de Isco y Lo Celso es lo que acabamos de hablar sobre Amrabat. Lo de Isco es cartílago, así que va evolucionando día tras día, puede empeorar o puede mejorar, por suerte Isco ha ido mejorando, pero no podemos decir una fecha. Lo de Gio es muscular, tiene un tiempo determinado con anterioridad, ya está haciendo trote y esperemos que esté lo antes posible", señaló.

Pablo García, ausente dentro del nuevo plan del club

La cuarta baja es planificada, pues Pablo García se cae de la lista para continuar con su contribución en el Betis Deportivo, siendo titular en la cita de hoy contra el CE Europa en tierras catalanas.

Esta es la convocatoria completa del Betis para el partido contra el Celta de este domingo: Álvaro Valles, Adrián y Pau López; Bellerín, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo; Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Fidalgo, Antony, Abde y Riquelme; Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.