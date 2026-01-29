Manolo González apunta el detalle del partido contra el Alavés: "Es media vida"

El entrenador del Espanyol compareció en rueda de prensa en la previa del choque contra el conjunto de Coudet, al que llegan tras no lograr la victoria en los últimos cuatro encuentros, por lo que destacó la importancia de dejar la portería a cero

El Espanyol recibirá mañana al Alavés en el RCDE Stadium, en un nuevo de LaLiga EA Sports correspondiente a la jornada 22. Los de Manolo González llegan con la necesidad de sumar los tres puntos y no aumentar la crisis de resultados que están atravesando, con tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos. Sobre ello ha querido hacer especial hincapié el técnico gallego en rueda de prensa. Además, el entrenador del conjunto perico ha valorado las fortalezas del equipo de Coudet, que cuenta con el regreso de Facundo Garcés.

Manolo González sale en defensa de sus delanteros

Manolo González fue preguntado por la salida de Carlos Vicente del Alavés: "No soy la persona adecuada para comentarlo, tendrán sus motivos. A nivel económico Premier y Championship tienen un potencial muy grande, es significativo. A nivel de inversión estamos muy lejos de la liga inglesa". Además, el técnico del Espanyol salió en defensa de sus delanteros por la falta de gol del equipo: "Julián Álvarez es un gran jugador y le está costando. No es tan fácil meter goles, le damos poco valor al gol. Tener situaciones las tenemos, pienso que hay que darles tranquilidad". Además, de cara a mañana, el entrenador gallego espera "un equipo competitivo que ofrece un ritmo alto de partido, tenemos que estar muy finos con la pelota. Tenemos que ser muy ganadores de duelos mañana y conseguir esta velocidad de pelota que hemos tenido otros días".

Por otra parte, Manolo González habló de Rubén Sánchez, que viene de cometer dos penaltis: "Ha tenido la desgracia que le han pitado dos penaltis que han sido un poco extraños. Tampoco se puede centrar todo en él. Ha estado correcto jugando, ha tenido aciertos y fallos, pero no podemos machacarle porque son dos situaciones que todo el mundo las ha visto. No tiene mucho sentido y le estamos intentando ayudar para que vuelva a coger confianza, estar cerca suyo, que este tranquilo y que cuando tenga la opción de jugar que vuelva a hacerlo bien". Sobre el mercado de fichajes apuntó, en tono irónico, que ha "pedido a Mbappé, creo que viene. Se ve que no está metiendo goles ahora... No diré ningún nombre, el club está valorando jugadores. Hay jugadores que han salido que no son verdad, el club está intentando traer jugadores que eleven el nivel de la plantilla".

Manolo González, sobre el autobús en el RCDE Stadium

No obstante, Manolo González, pese a no haber podido conseguir el triunfo en lo que llevamos de 2026, afirmó que "la dinámica no es mala, con el juego no estoy descontento. Hemos ganado partido que igual eran de empate y ahora estamos perdiendo algunos en los que merecemos más. Tenemos que estar tranquilos, no soy amigo de llamarle rotaciones".

Por último, Manolo González ha comentado el partido que espera mañana contra el Alavés: "Trabajando, sabiendo que el fútbol es complicado. Mañana es un partido que tenemos que sacar adelante. Es un equipo muy duro, que domina varias facetas del juego. Hace poco en el Metropolitano le puso las cosas complicada al Atlético. Ganar el partido con fútbol y dejar la portería a cero, lo habíamos recuperando y ahora está costando. Van a ser las dos claves. Mañana me traeré el autobús. Es clave el mantener la portería a cero, es media vida".