El Espanyol dice basta: "Pedimos a la Liga que se mire bien lo que está pasando este año con los arbitrajes"

Xavi Andreu, director de relaciones institucionales de la entidad perica, ofreció unas declaraciones tras la derrota frente al Mallorca mostrando su disconformidad con el colectivo arbitral

El Espanyol cayó derrotado en su visita al Mallorca. Los goles de Pablo Torre y Samu Costa dejaron al equipo de Manolo González sin un solo punto de Son Moix. Sin embargo, la actuación de Ricardo de Burgos Bengoetxea volvió a estar en el centro de la polémica por acciones como la del primer tanto de los de Demichelis, por una posible falta del cuadro local sobre Urko González. Por ello, Xavi Andreu, director de relaciones institucionales del conjunto perico, alzó la voz y ofreció una serie de declaraciones mostrando su clara disconformidad tras lo ocurrido en el encuentro de LaLiga EA Sports.

Xavi Andreu muestra su enfado tras lo ocurrido en el Mallorca - Espanyol

De esta manera, Xavi Andreu explicó sus sensaciones tras la polémica del Mallorca - Espanyol: "En estos momentos podemos manifestar que tenemos un gran sentimiento de impotencia viendo lo que está pasando durante demasiadas semanas. Creo que hoy habéis podido comprobar que nuestros futbolistas han dicho basta sabiendo que el fútbol es muy difícil y cada vez los reglamentos abran más las posibilidades del criterio. Pero claro, el problema es que el criterio nunca acaba siendo favorable al Espanyol. No porque hayan de ir a favor, sino simplemente porque se aplique el criterio como debe".

En este sentido, Xavi Andreu quiso referirse a la acción de Samu Costa con Urko González previo al gol de Pablo Torre: "Hoy hay una jugada que creo que hay una imagen muy clara en una lupa donde se puede ver claramente que ha habido falta en la acción que acaba propiciando el primer gol del Mallorca y que ha significado que se diese la vuelta tal como iba el partido. De acuerdo, jugábamos con 10, pero el Espanyol tenía el partido perfectamente controlado. Es que lo más importante de todo esto es que todos tenemos una obligación de mantener la Liga Española en el nivel que se necesita porque la Liga es una de las más importantes del mundo y por tanto, nosotros lo que queremos es que sea la mejor competición posible".

Xavi Andreu destaca la "impotencia" con la que vive el Espanyol

Además, Xavi Andreu puso ejemplos de otros partidos y penaltis que se han señalado en diferentes jornadas: "Creemos que cada semana hay demasiados problemas arbitrales que hacen que la mayoría de los clubes estén disconformes. El Espanyol mucho, porque llevamos una segunda vuelta que tiene un componente que tal vez no se analice, que da la sensación entre nuestra gente que el equipo está jugando por debajo de las posibilidades de la primera vuelta, pero si comenzamos a analizar los penaltis del día de Girona, la jugada de Valencia, el otro día la de Omar, hoy lo que pasó aquí, lo que pasó la primera vuelta también, un día que ganamos, que también hubo una acción, el día del Rayo Vallecano, que recordaréis”.

Por último, Xavi Andreu concluyó con una petición directa al campeonato doméstico dirigido por Javier Tebas: "Pedimos a la Liga, y en este caso al Comité Técnico de Árbitros, a la Federación Española, que se mire bien lo que está pasando este año con los arbitrajes, la relación entre los árbitros de campo y el VAR. Pero últimamente lo que estamos notando es que no hay manera de que las cosas que ve todo el mundo no acaben yendo en perjuicio del Espanyol. Hemos de manifestar que no estamos de acuerdo, esta impotencia que nos acompaña. Nuestro trabajo es ir a las instituciones que rigen en fútbol español y pedirles que valoren qué está pasando, con nuestra queja tal vez podamos hacer que esto mejore, no ya para nuestro beneficio sino el de todos".