El RCDE Stadium estalla contra los jugadores del Espanyol tras 16 jornadas sin ganar en LaLiga

La afición del Espanyol pierde la paciencia por primera vez desde la llegada de Manolo González y señala directamente a la plantilla en plena lucha por la permanencia en LaLiga

Los jugadores del RCD Espanyol durante un entrenamiento en el RCDE StadiumRCD Espanyol

El RCD Espanyol vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. El empate sin goles ante el Levante UD fue la gota que ha colmado el vaso de una afición que, tras meses de apoyo incondicional, ha dicho basta.

Después de 16 jornadas consecutivas sin ganar, el RCDE Stadium explotó con una sonora pitada y gritos de “fuera, fuera” dirigidos a los jugadores, en una escena inédita desde la llegada de Manolo González al banquillo en marzo de 2024.

RCD Espanyol y una racha histórica que desata la ira de la grada

El dato es demoledor: seis puntos de los últimos 48 posibles. Una caída libre que ha llevado al RCD Espanyol de soñar con Europa a mirar con miedo el descenso en LaLiga.

La afición, que había sido un sostén constante durante toda la temporada, estalló tras el pitido final. La reacción no fue puntual ni aislada: fue un mensaje colectivo hacia una plantilla que, ante el Levante, volvió a dejar una imagen preocupante.

Manolo González, de salvador a técnico cuestionado por el desgaste

La figura de Manolo González había sido intocable hasta hace apenas unas semanas. Su papel como ‘pegamento’ del vestuario y conexión con la grada le convirtió en un pilar del proyecto.

Sin embargo, la dinámica ha cambiado. Aunque los pitos no fueron dirigidos hacia el banquillo, el desgaste empieza a ser evidente. El técnico ha pasado de ser el símbolo de estabilidad a liderar un equipo bloqueado.

Pere Milla da la cara tras la protesta del RCDE Stadium

Uno de los pocos que salió a explicar la situación fue Pere Milla, que entendió perfectamente la reacción del público: “Han estado con nosotros y al final se han desahogado. Es normal en esta situación”.

El delantero también quiso enviar un mensaje de calma y confianza: “No tengo ninguna duda de que la afición seguirá con nosotros”. Un discurso conciliador en medio de un ambiente tenso.

La plantilla del Espanyol, principal señalada por la afición

Un detalle clave: las críticas no fueron ni al palco ni al entrenador. La grada apuntó directamente a los futbolistas. Una señal clara de que el problema, a ojos de la afición perica, está en el rendimiento sobre el césped.

Errores individuales, falta de contundencia y una preocupante incapacidad para cerrar partidos han condenado al equipo en esta segunda vuelta.

El Espanyol, el peor equipo de LaLiga en 2026

Los números en el año natural son alarmantes. El Espanyol es, estadísticamente, el peor equipo de LaLiga en 2026.

Lo que empezó como una ligera bajada de rendimiento se ha convertido en una espiral negativa difícil de frenar. El equipo compite, pero no gana, no tiene acierto de cara a puerta y concede mucho atrás. Una combinación letal en el tramo final del campeonato.

El calendario del Espanyol y el miedo real al descenso

Con el descenso a apenas cinco puntos, el Espanyol afronta un final de temporada dramático, casi sin margen de error.

En casa le esperan partidos de máxima exigencia ante Real Madrid, Athletic Club y Real Sociedad. Tres citas que pueden decidir el destino del club.

Alan Pace y el espejo del Burnley que inquieta al Espanyol

El contexto institucional tampoco ayuda. El descenso reciente del Burnley FC, también propiedad de Alan Pace, ha generado inquietud entre la afición. Aunque ambos proyectos son distintos, el miedo a repetir errores de gestión está presente.

Eso sí, el presidente ha demostrado en Inglaterra una política clara: mantener la confianza en su entrenador incluso en momentos críticos. Una filosofía que podría beneficiar a Manolo González, al menos a corto plazo.

Un fortín convertido en un escenario de nervios

Cornellà había sido durante meses un lugar de esperanza, pero ahora es sinónimo de tensión. El RCDE Stadium ya no transmite seguridad, la crispación en la grada hace que cada error se magnifique y cada ocasión fallada pese más.

Hace apenas unos meses, el equipo cerraba la primera vuelta con 34 puntos y aspiraciones europeas. Hoy, la realidad es muy distinta, el objetivo ya no es crecer, ni siquiera competir, ahora se trata de sobrevivir.

El RCD Espanyol ha pasado de mirar hacia arriba a hacerlo constantemente por el retrovisor, y la afición, por primera vez en mucho tiempo, ha dejado claro que ya no aguanta más.