Manolo González: "Lo único que te queda es seguir con mentalidad y apretando"
El entrenador del Espanyol atendió a los medios de comunicación, en rueda de prensa, tras el empate frente al Levante, en el que Dmitrovic fue uno de los más destacados en el conjunto perico, con paradas salvadoras a Etta Eyong y Carlos Álvarez
El Espanyol no pudo pasar del 0-0 en el encuentro contra el Levante. Los de Manolo González, con un omnipresente Kike García, no consiguieron derribar la portería de un firm Ryan. Por ello, el conjunto perico acaba esta jornada 32 de LaLiga EA Sports como decimo tercero clasificado con 39 puntos.
De esta manera, Manolo González compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar sus sensaciones tras el 0-0, que dejó detalles como la expulsión de Pol Lozano por doble amarilla en un minuto. El centrocampista será baja confirmada para recibir al Real Madrid el próximo domingo en el RCDE Stadium.
Manolo González hace una valoración del punto ante el Levante
De esta manera, Manolo González, tras el empate ante el Levante, ha explicado que "nos ha costado mucho en la segunda encontrar el juego, cuando en la primera sí que hemos llegado bien por fuera, sobre todo por la banda derecha, con bastantes situaciones de entrada, de disparo frontal".
El técnico del Espanyol insistió en que "en la segunda nos ha costado mucho, y era más llevar el balón fuera, sobre todo, con la entrada de los dos puntas y cargar el área, y ahí no lo hemos encontrado. Y, al final, ellos han tenido dos ocasiones claras que también vienen, creo, producidas por la situación de estar con un jugador menos".
Manolo González lamenta las ocasiones falladas
Manolo González analiza distintas situaciones de juego que se han dado: "Cuando llegamos, a veces, que hemos corregido en la media parte, como marca, la segunda parte se ha dado poco, que ha sido, en vez de llegar y centrar, sacar el balón otra vez, buscar un 3 contra 2, una situación que se daba mucho en banda derecha, y buscar, como la situación que hemos tenido Terrats, que ha sido fuera de juego".
En este sentido, Manolo González, al igual que ha hecho Luis Castro en rueda de prensa, ha analizado claves del empate en el RCDE Stadium: "Encontrar esta situación en vez de un centro al área que era más previsible. Pero también se tiene que entender el punto del jugador, que en ese momento lo que quiere es llegar, centrar, y le cuesta más arriesgar que dar una vuelta, está claro".
Manolo González destaca aspectos positivos del partido contra el Levante
Manolo González quiso destacas aspectos importantes del juego: "Que el equipo se deja todo lo que tiene, pero no es suficiente, tenemos que encontrar otra vez esta situación. Vuelvo a repetir, creo que la primera parte no ha estado mal, creo que al rival lo hemos sometido, no ha pasado mucho campo y la situación de la transición, que es evitable, la que ha salido el disparo de Víctor García".
Por ello, el entrenador del Espanyol afirmó que "sí que es verdad que después de los últimos metros nos está faltando finura y no hay más. Esta es la situación que nos pasó el día del Getafe y nos ha vuelto a penalizar hoy". En este sentido cabe destacar que el conjunto de Manolo González disparó tres veces a puerta en todo el partido, entre los nueve lanzamientos totales que firmó.
Manolo González y los nervios del equipo a cinco partidos del final
Por último, Manolo González fue preguntado por el estado de los nervios del Espanyol en esta recta final de temporada, cuando ya tan solo restan cinco jornadas para el término de LaLiga EA Sports: "Yo creo que sí. Al final también se tiene que tener en cuenta que los jugadores son personas, que por una carga o una mochila importante, igual que la primera vuelta la dinámica te llevaba a ganar incluso alguna vez que no lo merecías".
Manolo González apuntó que "ahora incluso a veces que mereces ganar no lo consigues. A partir de aquí, lo único que te queda es seguir con mentalidad y seguir apretan. No hay más". Tras ello, el Espanyol comenzará a preparar el encuentro ante el Real Madrid, que viene de empatar contra el Real Betis, del próximo domingo en el RCDE Stadium, dónde no podrá contar con Pol Lozano, expulsado en el día de hoy.