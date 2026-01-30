Espanyol - Alavés, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo correspondiente a la jornada 22 de La Liga EA Sports entre RCD Espanyol y Deportivo Alavés

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro entre RCD Espanyol y Deportivo Alavés! Encuentro correspondiente a la 22ª jornada de La Liga EA Sports.

Los pericos, quintos en la tabla con 34 puntos , buscan mantener su posición europea, mientras que los babazorros, 15º con 22 puntos , necesitan un resultado positivo para distanciarse de la zona de descenso.

En cuanto a las bajas para el encuentro: Javi Puado es la única baja confirmada en el Espanyol por lesión de ligamento cruzado, mientras que Denis Suárez no podrá jugar con el Alavés por sobrecarga muscular.

El Espanyol solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y necesita la victoria para no perder la quinta plaza. El equipo de Eduardo Coudet llega reforzado tras vencer al Betis y buscará romper su mala racha como visitante: siete derrotas consecutivas fuera de casa .

Después de varios días marcados por la tensión fuera del terreno de juego y un notable ruido mediático, el RCDE Stadium acoge este viernes un duelo en el que ambos protagonistas esperan que el fútbol vuelva a ocupar el centro del escenario. RCD Espanyol y Deportivo Alavés abren la jornada 22 de LaLiga a partir de las 21:00 horas, con necesidades muy distintas pero con la misma urgencia por sumar puntos.

Los catalanes llegan con la mirada puesta en Europa, mientras que los vitorianos afrontan el choque con el objetivo prioritario de alejarse de la zona de descenso en una clasificación cada vez más comprimida.

El Espanyol defiende su plaza europea entre dudas

El Espanyol se presenta en Cornellà instalado en la quinta posición, un puesto que mantiene vivas las opciones de acceder a competiciones europeas de máximo nivel. Sin embargo, el momento del equipo no es el más sólido. Los de Manolo González solo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros, una racha que ha reducido considerablemente el colchón de puntos del que disfrutaban hace apenas unas semanas.

Las derrotas ante Barcelona, Girona y Valencia, además de un empate reciente, han frenado la progresión de un equipo que había sorprendido por su regularidad. Pese a ello, el técnico insiste en que el objetivo sigue intacto y que una victoria permitiría reforzar la candidatura europea y mantener a raya a perseguidores directos como el Real Betis.

Una baja sensible y ajustes tácticos

El conjunto perico afronta el partido con casi toda la plantilla disponible, aunque sufre una ausencia de peso: Javi Puado, lesionado de gravedad en el ligamento cruzado, se perderá lo que resta de la temporada. Su baja obliga a reajustar el frente ofensivo.

En portería seguirá Marko Dmitrovic, respaldado por una defensa formada por Omar El Hilali, Carlos Romero, Calero y Cabrera. En el centro del campo, nombres como Pol Lozano, Ramón Terrats, Urko González de Zárate y Edu Expósito apuntan a ser claves en la construcción del juego, mientras que Kike García y Roberto Fernández llevarán el peso ofensivo.

El Alavés busca confirmar su reacción

El Deportivo Alavés llega a Cornellà con la moral reforzada tras su triunfo frente al Real Betis, una victoria que cortó una peligrosa dinámica negativa. El equipo dirigido por Eduardo Coudet ocupa actualmente la decimoquinta plaza, con 22 puntos, los mismos que otros rivales directos, y solo uno por encima del descenso.

Lejos de Mendizorroza, los babazorros arrastran una racha preocupante, con siete derrotas consecutivas como visitantes, por lo que puntuar en Barcelona se antoja fundamental para ganar aire en la clasificación.

Un once enfocado en el equilibrio

El Alavés mantendrá su bloque defensivo, con Antonio Sivera bajo palos como uno de los jugadores más determinantes del curso. En defensa estarán Jonny, Tenaglia, Benavídez y Jon Pacheco. El centro del campo recaerá en Antonio Blanco y Pablo Ibáñez, encargados de aportar orden y equilibrio, mientras que por las bandas Calebe Gonçalves y Carles Aleñá tratarán de generar peligro.

En ataque, Lucas Boyé y Toni Martínez serán la principal referencia para buscar un resultado que podría suponer un impulso clave en la lucha por la permanencia.

Un duelo con mucho en juego

Con objetivos distintos pero con la misma necesidad de puntos, Espanyol y Alavés se enfrentan en un partido donde el resultado puede marcar el rumbo de ambos en el tramo decisivo del campeonato. Europa y la salvación se cruzan en Cornellà en una noche donde ambos esperan que, por fin, el fútbol sea el único protagonista.