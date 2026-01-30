Espanyol - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 22 de LaLiga

RCD Espanyol y Deportivo Alavés se citan en Cornellà en un choque marcado por la presión clasificatoria, con los pericos defendiendo su posición europea y los babazorros obligados a sumar para alejarse de la zona de descenso

El RCD Espanyol y el Deportivo Alavés se enfrentan en Cornellà en un partido marcado por la importancia de los puntos en juego, con los pericos tratando de afianzarse en la zona alta de la clasificación y sostener su candidatura europea pese a su dinámica irregular, mientras que el conjunto vitoriano llega obligado a sumar para no verse atrapado en una zona baja cada vez más apretada, donde cualquier resultado puede ser decisivo en la lucha por la permanencia.

El RCD Espanyol ocupa actualmente la quinta plaza, un puesto con cada vez más opciones de dar acceso a la Champions League, pero la presión es máxima. Los pericos solo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros y encadenan tres derrotas y un empate en los cuatro más recientes. A ello se suma la derrota por 3-2 ante el Valencia en Mestalla, un tropiezo que ha permitido al Betis, sexto clasificado, mantenerse a dos puntos y seguir teniendo posibilidades directas de arrebatarle esa quinta plaza.

El Deportivo Alavés, por su parte, llega con el objetivo claro de alejarse de la zona de descenso. El conjunto babazorro es actualmente decimoquinto, aunque la diferencia es mínima, ya que se encuentra a solo un punto del puesto 18, ocupado por el Mallorca, que marca el inicio de la zona roja. Un resultado positivo en Cornellà podría suponer un impulso clave en su lucha por la permanencia.

Espanyol No Iniciado - Alavés

Espanyol - Alavés: fecha y horario del partido en la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Espanyol y Deportivo Alavés en el RCDE Stadium está programado para el viernes 30 de enero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 22 de LaLiga que enfrentará a Espanyol y Alavés?

El Espanyol - Alavés de la jornada 22 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) o LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Espanyol - Alavés, encuentro de la jornada 22 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Celta de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del RCDE Stadium. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.