LaLiga eleva una contundente denuncia a la RFEF tras el Espanyol - Barcelona

LaLiga traslada a la RFEF hasta quince incidencias ocurridas durante el Espanyol - Barcelona, correspondiente a la jornada 18 del campeonato de Primera división, por cánticos insultantes, simbología ofensiva y lanzamiento de objetos recogidos tanto por los delegados como en el acta arbitral, con la figura de Joan García como principal afectado

El derbi catalán disputado el pasado sábado en el RCDE Stadium no solo dejó un resultado deportivo favorable al FC Barcelona, sino también un amplio recorrido disciplinario fuera del terreno de juego. Este miércoles, LaLiga ha remitido a la Real Federación Española de Fútbol el informe correspondiente a la última jornada de LaLiga, en el que el encuentro entre Espanyol y Barça ocupa un lugar destacado por la cantidad y naturaleza de los incidentes registrados.

En total, la patronal recoge quince denuncias relacionadas con comportamientos de una parte de la grada local, muchas de ellas centradas en insultos reiterados al Barcelona y, de forma muy concreta, al portero azulgrana Joan Garcia, exjugador del conjunto perico. El informe se apoya tanto en la labor de los delegados como en el acta arbitral firmada por García Verdura.

Insultos reiterados antes y durante el partido

Según detalla LaLiga, los primeros cánticos ofensivos se produjeron incluso antes del inicio del encuentro. Hasta en cuatro ocasiones previas al pitido inicial, grupos de aficionados entonaron de forma coordinada insultos dirigidos al Barcelona, en distintos puntos del estadio y con una duración aproximada de diez segundos en cada episodio.

Ya con el balón en juego, el informe señala que los cánticos continuaron desde la zona de Gol Cornellà, especialmente desde los sectores asociados a la grada de animación. Durante la primera mitad se repitieron consignas ofensivas tanto hacia el club visitante como hacia su guardameta, con referencias explícitas a Joan Garcia que elevaron el tono del ambiente.

Joan Garcia, en el foco de la grada

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la reiteración de cánticos dirigidos al portero del Barça. LaLiga recoge expresiones de carácter insultante y otras de mayor gravedad simbólica, coreadas de forma coral y secundadas, en algunos momentos, por aficionados situados en otras zonas del estadio.

Estas acciones no se limitaron a un momento puntual, sino que se repitieron a lo largo del encuentro, generando un clima de hostilidad constante hacia el futbolista, que fue uno de los nombres propios del derbi por su pasado en el Espanyol.

Pancartas, humo y simbología ofensiva

El informe también hace referencia a la exhibición de carteles con la imagen de una rata durante aproximadamente un minuto, coincidiendo con el encendido de un bote de humo en la misma zona de la grada. El uso de este tipo de simbología y elementos pirotécnicos quedó reflejado como un hecho perceptible visualmente y contrario a la normativa vigente.

LaLiga considera especialmente relevante este episodio por la combinación de mensaje ofensivo y uso de material no autorizado, factores que agravan la posible responsabilidad disciplinaria del club organizador.

Lanzamiento de objetos y activación del protocolo

El incidente más grave se produjo en los minutos finales del encuentro. En el tramo final, desde una zona de la Grada de El Prat colindante a la Tribuna, se lanzaron varias botellas con tapón al terreno de juego. Esta acción obligó al árbitro a activar la ‘Fase I’ del protocolo por lanzamiento de objetos, con aviso por megafonía y videomarcador. Este hecho quedó reflejado de manera expresa en el acta arbitral, lo que refuerza su peso dentro del expediente que ahora deberá analizar la RFEF.

Con el traslado oficial del informe, será ahora la Federación la que determine si se abren expedientes sancionadores y el alcance de las posibles medidas. El derbi, uno de los partidos de mayor carga emocional del calendario, vuelve a situar el comportamiento en las gradas en el centro del debate, en un momento en el que las instituciones insisten en erradicar conductas ofensivas y violentas del fútbol profesional.