Lewandowski, la gran amenaza del Barcelona en la Supercopa, aún no concreta su futuro

Robert Lewandowski, con contrato con el FC Barcelona hasta junio y tentado por la liga de Arabia Saudí, aún no ha decidido el próximo paso de su carrera mientras se prepara para revalidar el título de la Supercopa de España, una de sus competiciones fetiches

Pese a que en las últimas semanas se ha dado casi por hecha su salida y los rumores se han multiplicado, el futuro de Robert Lewandowski sigue sin resolverse. El delantero polaco, que cumplirá 38 años el próximo mes de agosto, no ha tomado todavía ninguna decisión sobre qué hará una vez finalice la presente temporada, cuando expira su contrato con el FC Barcelona.

Así lo ha explicado el especialista en el mercado Matteo Moretto en Radio Marca, donde ha querido frenar algunas informaciones recientes. “Han salido muchos rumores sobre su futuro: Arabia, el Milan… De momento Lewandowski no ha tomado ninguna decisión y el Barcelona tampoco”, aseguró. El periodista fue claro al desmentir una salida inmediata: “Va a terminar la temporada en el Barça. Lo de que se vaya a Arabia al acabar el curso ahora mismo no es cierto”.

Mientras su futuro se mantiene en el aire, el presente de Lewandowski pasa por Arabia Saudí, donde el Barça busca iniciar 2026 levantando de nuevo la Supercopa de España. Para ese objetivo, los goles del polaco siguen siendo un argumento de peso. Pese a su veteranía, Flick considera a Lewandowski una de sus grandes armas ofensivas, algo que también tienen muy presente los rivales.

Arabia tienta, pero Barcelona pesa

Lewandowski finaliza contrato el próximo 30 de junio y desde hace años recibe ofertas del fútbol saudí. Hasta ahora, el ‘9’ se ha limitado a viajar a Arabia únicamente para disputar la Supercopa, sin plantearse seriamente un cambio de aires. Su adaptación a Barcelona ha sido total, tanto a nivel deportivo como personal. Su familia es feliz en la ciudad y el delantero siempre ha priorizado la estabilidad.

Sin embargo, el escenario empieza a cambiar. Lewandowski ya no es titular indiscutible con Flick y, aunque ha asumido con profesionalidad un rol más secundario, es consciente de que su situación contractual le sitúa ante una decisión clave. Medios árabes apuntan a que, aunque su prioridad sería seguir en el Barça, el polaco no descarta una salida si la propuesta del club para renovar es a la baja.

Al-Hilal aparece como el principal interesado. El conjunto saudí no está satisfecho con el rendimiento de Darwin Núñez y ve en Lewandowski un sustituto de garantías. Incluso se ha especulado con un intento de fichaje en este mercado de invierno, una opción que se antoja muy complicada, ya que dejaría al Barça sin referencia ofensiva y sin margen para reaccionar.

Un seguro en la Supercopa de España

Más allá del mercado, Lewandowski vuelve a escena en una competición que se le da especialmente bien. El delantero polaco tiene muchas opciones de salir de inicio este miércoles ante el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa. Descansado y con galones, es el jugador presente en Arabia que más goles ha marcado en el torneo.

Lewandowski ha disputado seis partidos de Supercopa con el Barça y ha marcado en cinco de ellos: anotó en las semifinales de 2023 y 2024, en las finales de 2023, 2024 y 2025, todas ante el Real Madrid, y solo se quedó sin marcar, curiosamente, ante el Athletic en enero del año pasado. Además, ha repartido dos asistencias.

Ante el conjunto de Ernesto Valverde, al que vuelve a enfrentarse ahora, sus números son igualmente contundentes: seis goles en ocho partidos oficiales. Con cinco tantos en la Supercopa, es el sexto máximo goleador histórico del torneo y el que más ha marcado entre los jugadores presentes en esta edición.

Mientras su futuro sigue abierto y Arabia espera, Lewandowski se centra en lo inmediato. El veterano delantero quiere seguir escalando en el ranking histórico de la Supercopa y, sobre todo, ayudar al Barça a levantar un nuevo título.