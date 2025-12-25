Arabia Saudí entra con fuerza a por Lewandowski

A sus 37 años, el delantero polaco escucha propuestas mientras el Barça valora su situación

El futuro de Robert Lewandowski vuelve a situarse en el centro del debate en Barcelona. El delantero polaco, que encara la recta final de su etapa en la élite, tiene sobre la mesa una opción muy potente procedente de Arabia Saudí, un destino que gana peso a medida que avanzan los meses y que podría marcar el último gran contrato de su carrera.

Según se puede leer en AS, el próximo paso será una reunión entre su agente, Pini Zahavi, y responsables de la Liga saudí para conocer de primera mano una propuesta que contempla, al menos, dos temporadas en el campeonato árabe. Una oferta económicamente muy atractiva y que permitiría a Lewandowski seguir compitiendo con un rol protagonista, algo que sigue siendo prioritario para el futbolista.

Estados Unidos también quiere al polaco

El interés no llega únicamente desde Oriente Medio. La semana pasada trascendió que los Chicago Fire de la MLS también han movido ficha. De hecho, Zahavi y el propio Lewandowski mantuvieron un encuentro en Barcelona con Gregg Berhalter, director deportivo del club estadounidense. Sin embargo, la propuesta norteamericana queda muy lejos, a nivel económico, de lo que se plantea desde Arabia Saudí.

“No tengo prisa por decidir”, aseguró el delantero cuando fue preguntado recientemente por su futuro, en la previa del Brujas-Barça de Champions. Una frase que resume bien su postura actual: disfrutar del presente sin precipitar una decisión que marcará el tramo final de su carrera.

Menos protagonismo y señales de cambio en el Barça

Más allá del mercado, hay factores deportivos que invitan a pensar que el ciclo de Lewandowski en el Barça se acerca a su fin. Esta temporada ha perdido peso específico dentro del equipo y Ferran Torres ha ido ganando terreno hasta consolidarse, por momentos, como el delantero centro titular. El relevo generacional, al menos en cuanto a jerarquía ofensiva, ya está en marcha.

A sus 37 años, y pese a su cuidada preparación física, el polaco tampoco ha podido esquivar los problemas musculares. Se lesionó en pretemporada, volvió a caer con la selección de Polonia en octubre y en las últimas semanas ha tenido que parar nuevamente. Nada alarmante, pero sí indicios de que el desgaste empieza a pasar factura.

En el club, mientras tanto, siguen muy atentos a sus movimientos. Desde la dirección deportiva se mantiene un respeto absoluto hacia un futbolista que ha rendido a gran nivel y cuyo comportamiento ha sido ejemplar desde su llegada. Pero también se asume que puede ser el momento de dar un paso adelante en la planificación.

La ampliación de contrato de Ferran Torres es el primer movimiento claro en ese sentido. El siguiente dependerá, en gran medida, de la decisión final de Lewandowski.