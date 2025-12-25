Fermín y su futuro: "Espero estar siempre ligado al Barça"

El canterano del Barça da una entrevista a SPORT durante sus vacaciones navideñas en El Campillo y se muestra convencido del potencial del equipo de Hansi Flick

Fermín López ha vuelto a El Campillo para pasar las Navidades, pero también para confirmar algo que ya se percibe en el vestuario del FC Barcelona. El centrocampista andaluz, uno de los símbolos del nuevo Barça, en una entrevista para el Diario SPORT, transmite ambición, madurez y una convicción clara: el equipo está preparado para pelear por la Champions League.

Volver a casa para tomar perspectiva

No hay mejor escenario para Fermín que su pueblo. En la peña barcelonista donde pasó horas viendo partidos del Barça, ahora es él quien firma autógrafos y provoca sonrisas. “Volver a mi pueblo me genera felicidad. Soy culé desde pequeño y ver ahora mi nombre aquí me hace sentir muy orgulloso”, confiesa. El futbolista reconoce que espera "estar ligado siempre al FC Barcelona".

El reencuentro con los suyos sirve también para echar la vista atrás. “Ha sido un año muy intenso. He aprendido mucho, hemos ganado títulos con el Barça y con la selección. He cumplido muchos sueños”, explica el mediapunta, que reconoce haber tenido que madurar rápido. “Mi vida ha ido tan deprisa que he tenido que crecer antes de tiempo”.

La herida de Milán y el aprendizaje europeo

Entre tantos momentos felices, Fermín no esconde el golpe que supuso la eliminación europea. “El día de Milán fue muy jodido. Había mucha ilusión y ver cómo se fue todo en tan poco tiempo dolió mucho”, recuerda.

Lejos de hundirse, el vestuario lo ha utilizado como motor. “Somos muy competitivos y lo vamos a intentar otra vez. Queda mucho, pero queremos estar en la final y ganarla. Tenemos ese sueño, esa meta”, afirma con naturalidad. Y deja una frase que resume el sentir del grupo: “Quizás sí demostramos que estamos preparados para ganarla”.

El efecto Flick y un vestuario unido

Gran parte de esa confianza nace del mensaje de Hansi Flick. “El míster es siempre muy positivo. Cuando las cosas van bien y cuando van mal transmite calma y unión. El mensaje en el vestuario es claro y vamos todos a una”, destaca Fermín.

A nivel individual, se siente respaldado. “Me pide intensidad, presión, verticalidad, pisar área, chutar… y sobre todo confianza. Estoy muy cómodo con él”, admite el andaluz, que se ve más libre cuanto más talento le rodea. “Jugar con Raphinha, Lamine, Pedri o Ferrán lo hace todo más fácil”.

Sin favoritismos, pero con ambición total

Fermín huye de comparaciones con el Real Madrid. “No me gusta hablar de favoritismos. Nos centramos en hacer las cosas bien. Si seguimos a nuestro nivel, los resultados llegarán”, señala.

Mirando a 2026, no duda. “Que sea igual o mejor que 2025, ganar muchos títulos y la Champions. Es una ilusión enorme para el club y la afición nos ve capaces”. Y desde El Campillo, su mensaje suena más firme que nunca. El Barça cree. Y Fermín también.