Dani Olmo ultima su recuperación y apunta al derbi y a la Supercopa

El mediapunta de Terrassa apura su recuperación para sumar minutos ante el Espanyol y llegar en condiciones a la Supercopa de España

Dani Olmo vuelve a mirar al calendario con optimismo. El futbolista del FC Barcelona encara la recta final de su recuperación tras una nueva lesión en un curso marcado, otra vez, por la irregularidad física. El objetivo está claro: reaparecer en el derbi ante el Espanyol y sentirse competitivo de cara a la Supercopa de España en Arabia Saudí.

La lesión que frenó su mejor momento

El pasado 2 de diciembre parecía marcar un punto de inflexión para Dani Olmo. Ante el Atlético de Madrid firmó su mejor actuación de la temporada, coronada con un gol que confirmaba su peso creciente en el esquema de Hansi Flick. Sin embargo, la alegría duró poco. En la acción del tanto cayó en mala postura y sufrió una luxación en el hombro izquierdo, una lesión que no es nueva en su carrera y que ya había padecido durante su etapa en Alemania.

Ese contratiempo volvió a truncar el que parecía su despegue definitivo. Olmo es un futbolista capaz de marcar diferencias, pero las lesiones han sido, históricamente, el gran obstáculo para darle continuidad a su talento.

El derbi como primer objetivo

El diagnóstico inicial fue de un mes de baja, un plazo que se cumple prácticamente en la víspera del derbi ante el Espanyol en Cornellà. En el entorno del jugador existe prudencia, pero también confianza en que pueda tener algunos minutos si las sensaciones son buenas en los entrenamientos previos.

La idea no es forzar, sino recuperar ritmo competitivo de forma progresiva. El cuerpo técnico valora positivamente su evolución y entiende que, incluso con una participación limitada, su regreso supondría un refuerzo anímico importante para el equipo.

La Supercopa, una cita especial para Olmo

Más allá del derbi, la gran meta de Dani Olmo es la Supercopa de España en Arabia Saudí. Una competición con un significado especial para él, ya que la temporada pasada estuvo muy cerca de perdérsela por los problemas derivados de su inscripción.

Llegar a ese torneo en condiciones físicas aceptables es una prioridad tanto para el jugador como para el club, consciente de que se trata del primer título en juego y de un escenario ideal para medir el verdadero estado del equipo en 2026.

Rendimiento condicionado por las ausencias

Hasta el momento, Dani Olmo ha disputado 13 partidos oficiales esta temporada, en los que ha firmado cuatro goles y dos asistencias. Unos números que reflejan su impacto cuando está disponible, pero que también evidencian el peso de sus ausencias, ya que se ha perdido once encuentros por problemas físicos.

El Barça necesita su talento entre líneas y Olmo, una vez más, vuelve a empezar. El segundo regreso del curso ya está en marcha. Ahora, la incógnita es cuánto tiempo podrá mantenerse en pie.