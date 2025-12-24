Karanka y el 'caso Lamine': "La comunicación fue buena, pero los tiempos no fueron los adecuados"

El responsable deportivo de la RFEF analiza su llegada al cargo, la gestión de jóvenes talentos como Lamine Yamal y la planificación de España de cara al Mundial

Aitor Karanka afronta su nuevo rol en la estructura deportiva de la Federación Española con ilusión, pero también con la responsabilidad que implica un puesto clave en plena preparación para el Mundial. En una extensa entrevista para MARCA, el exfutbolista analiza uno de los asuntos más delicados de sus primeros meses en el cargo: el llamado ‘caso Lamine’, la relación con los clubes y el cuidado de los futbolistas más jóvenes de la Selección.

El caso Lamine y la relación con los clubes

Karanka reconoce que la situación vivida con Lamine Yamal dejó aprendizajes importantes. El dirigente se remite a las palabras del propio Barcelona para explicar lo sucedido. “La comunicación fue buena, pero quizás los tiempos no fueron los adecuados”, admite, en línea con lo expresado por Deco. En cualquier caso, subraya que el objetivo de la Federación siempre es el mismo: que los jugadores rindan con España y regresen a sus clubes en las mejores condiciones posibles.

“Con el Barça, con Lamine y con todos los clubes, el objetivo es que vengan aquí, rindan y vuelvan para seguir rindiendo, porque al final es beneficioso para todos”, explica Karanka, que asume con naturalidad que su estreno en el cargo ha coincidido con situaciones de alta exposición mediática.

¿Existe sobreprotección con Lamine?

Uno de los debates recurrentes gira en torno a si Lamine Yamal recibe un trato especial por su juventud y su impacto mediático. Karanka lo niega con claridad. “No se trata de un caso excepcional; todos los jugadores destacados reciben un seguimiento individualizado”, asegura.

Desde el momento en que se hace pública una convocatoria, el responsable federativo mantiene contacto directo con clubes y servicios médicos para garantizar que cada futbolista llegue en las mejores condiciones. “Los jugadores valoran positivamente este cuidado y se sienten cómodos en la selección”, añade.

Un talento global en una selección coral

Karanka no esconde la dimensión internacional que ha alcanzado Lamine Yamal con apenas 18 años. “Es una barbaridad lo que tenemos”, afirma, comparándolo con figuras diferenciales de otras selecciones. Sin embargo, insiste en que el foco no debe ser la protección excesiva, sino el rendimiento. “Lo importante no es protegerlo, sino intentar que esté al máximo nivel en cada partido”.

Pese al impacto del joven jugador, Karanka destaca que fuera de España se valora especialmente el nivel colectivo. “En reuniones con FIFA o UEFA hablan más de la selección en su conjunto que de un solo jugador”, explica, recordando la admiración histórica por el estilo competitivo del combinado español.

Un Mundial con muchas decisiones por delante

Con el debut mundialista ante Cabo Verde marcado en el calendario, Karanka asume que vienen semanas decisivas. La gestión del talento, las listas y el equilibrio dentro de la Selección, forman parte de un proceso complejo. “Lo que tiene De la Fuente con las listas es un bendito sufrimiento”, reconoce, dejando claro que el nivel actual obliga a manejar un grupo amplio de futbolistas.