El Barcelona de Flick, campeón de invierno, se apoya en la estadística para hacerse con el título

El FC Barcelona cerrará la primera vuelta de LaLiga como líder indiscutible y campeón de invierno, una condición que históricamente ha sido un sólido presagio de éxito final para los azulgranas que, con Hansi Flick al mando, vuelven a mirar al título de liga con la estadística de su parte

El FC Barcelona llegará al ecuador de LaLiga en lo más alto de la clasificación y con el reconocimiento honorífico de campeón de invierno, una circunstancia que refuerza el optimismo en el entorno azulgrana. A falta de una jornada para cerrar la primera vuelta, el equipo dirigido por Hansi Flick suma 46 puntos de 54 posibles y aventaja en cuatro al Real Madrid, asegurándose matemáticamente el liderato antes de visitar al Espanyol en RCDE Stadium el próximo sábado 3 de enero.

El dato no es menor en la historia del club. Esta es la vigesimoctava vez que el Barça alcanza la mitad de la temporada como primer clasificado y, en 18 de las 27 ocasiones anteriores, acabó levantando el título de liga. En los últimos trece precedentes, los culés mantuvieron su posición de privilegio en nueve, lo que consolida la tendencia favorable para quienes dominan el campeonato en invierno.

Un precedente histórico que invita al optimismo

Si se pone el foco en la última década, el patrón es todavía más alentador. En los últimos diez años, el Barcelona ha sido campeón de invierno en cinco ocasiones y solo en una de ellas, la temporada 2019/20, no logró el título final. Aquella liga, marcada por la pandemia y una reanudación atípica a puerta cerrada, acabó cayendo del lado del Real Madrid tras una segunda vuelta muy controvertida.

Por el contrario, en las campañas 2015/16, 2017/18, 2018/19 y 2022/23, el Barça transformó el liderato invernal en un alirón final. En tres de esos cuatro casos, además, lo hizo con una ventaja de diez puntos o más, evidenciando una superioridad clara sobre sus rivales directos.

La regularidad del Barça en el siglo XXI

Ampliando la mirada al siglo XXI, el balance refuerza aún más el discurso optimista. El Barcelona ha sido campeón de invierno en 13 ocasiones desde el año 2000 y en 11 de ellas terminó conquistando LaLiga. Solo las temporadas 2013/14 y 2019/20 rompieron esa correlación, lo que convierte el liderato a mitad de curso en un indicador altamente fiable para el club catalán.

La paradoja la ofrece el pasado curso, cuando el equipo no terminó la primera vuelta como líder, fue tercero, y aun así acabó proclamándose campeón. Un precedente que demuestra que el título no se decide en enero, pero que no resta valor al excelente punto de partida del Barça de cara al próximo año.

Un calendario exigente y un Clásico decisivo

Tras las vacaciones navideñas, el conjunto de Flick afrontará una segunda vuelta equilibrada, con diez partidos en el Camp Nou y diez a domicilio. Las salidas a los campos de la Real Sociedad, Athletic Club y Atlético de Madrid aparecen como los compromisos más exigentes, mientras que 'El Clásico' de la jornada 35, previsto para el 10 de mayo en el feudo azulgrana, se perfila de nuevo como un partido decisivo en la lucha por el título.

El Barça llega a este tramo con una dinámica impecable, encadenando un pleno de victorias desde su última derrota en liga en el Santiago Bernabéu, y con la sensación de haber corregido los problemas que aparecieron a principios de temporada.