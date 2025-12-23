El Barça estudia renovar a Christensen pese a su grave lesión de rodilla

La lesión de Andreas Christensen no frena su continuidad en el FC Barcelona. Con el danés fuera de combate varios meses y en el último año de contrato, Joan Laporta y Hansi Flick valoran ofrecerle la renovación, convencidos de su profesionalidad y de su importancia en un contexto defensivo marcado por la falta de efectivos

El parte médico emitido por el FC Barcelona el pasado domingo confirmó uno de los peores escenarios para Andreas Christensen. El central danés sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida tras un mal gesto en el entrenamiento del sábado. Tras las pruebas realizadas, los servicios médicos del club han optado por un tratamiento conservador, descartando la intervención quirúrgica al no tratarse de una rotura completa.

La lesión mantendrá al defensa fuera de los terrenos de juego durante varios meses, con un plazo de recuperación que dependerá de su evolución. En cualquier caso, el contratiempo llega en un momento especialmente delicado tanto para el jugador como para el club, ya que Christensen se encuentra en el tramo final de su contrato y su continuidad estaba en el aire. Pese a ello, lejos de cerrar la puerta a su futuro, la situación ha provocado el efecto contrario en los despachos del Camp Nou.

Laporta y Flick apuestan por la continuidad de Christensen

Según ha informado la Cadena SER, el presidente Joan Laporta ya valora ofrecer la renovación a Andreas Christensen, una idea que cuenta con el respaldo total de Hansi Flick. El técnico alemán aprecia el rendimiento, la profesionalidad y el compromiso que ha mostrado el central desde su llegada, incluso en un contexto marcado por las lesiones.

La posible propuesta, eso sí, estaría adaptada a la nueva realidad económica del club, con un salario a la baja. En el Barça consideran que, pese a su historial físico reciente, Christensen sigue siendo un perfil fiable y con experiencia para una defensa que ha vivido meses de extrema fragilidad.

El danés, de 29 años, podría haber disputado ya su último partido oficial esta temporada, durante la eliminatoria de Copa del Rey ante el Guadalajara, un encuentro que se complicó más de lo esperado y que Christensen resolvió con un gol en el minuto 76, un tanto clave para avanzar de ronda. De forma simbólica, ese tanto podría haber sido su despedida provisional con la camiseta azulgrana, tras la larga baja que acompaña a su lesión.

Un central castigado por las lesiones, pero valorado internamente

Christensen fue una pieza fundamental en el campeonato de liga conquistado con Xavi Hernández, pero su trayectoria reciente se ha visto lastrada por problemas físicos continuados. Especialmente grave fue la lesión en el tendón de Aquiles que le hizo perder continuidad y peso en el equipo. Esa falta de regularidad redujo su protagonismo, aunque nunca su consideración interna.

La situación cambió radicalmente en las últimas semanas. Con Ronald Araújo fuera por motivos de salud mental, Flick solo disponía de tres centrales sanos: Pau Cubarsí, Eric García y el propio Christensen. Esa escasez obligó al técnico alemán a reinventar posiciones, apostando por Gerard Martí como central zurdo, una solución de emergencia que ha dado rendimiento inmediato.

En ese contexto, la figura de Christensen volvía a ganar valor dentro del vestuario. Su experiencia y fiabilidad eran vistas como un activo clave para sostener una línea defensiva en constante reconstrucción. Sin embargo, la mala fortuna volvió a golpearle justo antes del duelo ante el Villarreal.

El deseo del jugador y un futuro abierto

Más allá de lo deportivo, el propio Christensen ha manifestado su deseo de continuar en el FC Barcelona. Al central danés le resta medio año de contrato y su intención es cumplirlo. De hecho, ha rechazado propuestas procedentes de Arabia Saudí y, a principios de año, declinó una oferta para fichar por la Juventus.

Desde el entorno del jugador se insiste en que tanto él como su familia están plenamente asentados en Barcelona, satisfechos con la ciudad y con el trato recibido por parte del club y de la afición. Ese factor personal juega también a favor de una posible renovación.

Su recuperación marcará los tiempos, pero el respaldo de Laporta y Flick refleja que, incluso lesionado, el central danés sigue siendo considerado una pieza válida para el presente y el futuro inmediato del proyecto azulgrana.