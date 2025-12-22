Koundé apaga las alarmas con su lesión y tranquiliza a Hansi Flick

El defensa del Barça, que se tuvo que marchar lesionado en el minuto 79 del choque contra el Villarreal, ha confirmado las sospechas y no tendrá problemas para estar el duelo frente al Espanyol de LaLiga EA Sports

Koundé hizo saltar las alarmas el pasado domingo durante en el encuentro del Barcelona contra el Villarreal en La Cerámica, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. El defensa francés tuvo que ser sustituido en el minuto 79 por Marc Casadó, por lo que la situación en la defensa de Hansi Flick podría haber sido un peligro de cara al comienzo de año en el equipo blaugrana. Además, la lesión de Christensen puede hacer que la dirección deportiva tome decisiones y entre al mercado de fichajes de enero en busca de un nuevo refuerzo.

Koundé, un titular indiscutible en el Barça

El propio Hansi Flick salió al paso en torno a la lesión de Koundé, en la rueda de prensa posterior a la victoria del Barça en La Cerámica ante el Villarreal: "Creo que está bien. Pienso que lo de hoy no es algo serio". El técnico alemán fue el encargado de desactivar las alarmas en torno a una posible baja del internacional con Francia para los próximos partidos. Sin embargo, las sospechas se han confirmado y el jugador no pasará ni pruebas médicas, por lo que estará disponible para la vuelta del parón por Navidad, tal y como ha informado en el día de hoy el Diario Sport. De esta manera, se descarta también que el defensa tenga alguna rotura como en un primer momento se podría prever, una vez que fue sustituido en el minuto 79 por Marc Casadó. Por ello, todo apunta que el ex del Sevilla estará en el importante choque contra el Espanyol en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

De esta manera, Koundé tranquiliza a un Hansi Flick que ya piensa en el duelo contra el Espanyol de Manolo González, al igual que Joan García, tras sus declaraciones posterior a la victoria contra el Villarreal en el día de ayer. El internacional con Francia ha participado en todos los encuentros de esta temporada con el Barcelona, excepto en el choque contra el Celta de Vigo en Balaídos, donde el conjunto culé se llevó los tres puntos firmando un 2-4. Por ello, en su cuarta temporada de azulgrana, el ex del Sevilla sigue dando motivos para confiar en su enorme potencial, en un momento de su etapa en el que el técnico alemán le considera el lateral derecho titular del equipo.

La continuidad de Koundé, ante el peligro de caer lesionado

Sin embargo, la gran cantidad de partidos que Koundé está disputando esta temporada podrían poner en riesgo una lesión, sobre todo de cara al momento más importante de la campaña, cuando se decidirán los títulos. Sin ir más lejos, los de Hansi Flick jugarán las semifinales de la Supercopa de España el próximo siete de enero contra el Athletic Club, título que defienden tras levantarlo en la 2024/2025. Tras ello, llegarán meses decisivos en la UEFA Champions League y en la Copa del Rey, así como en LaLiga EA Sports, donde se sitúan líderes de la competición con 46 puntos, a diferencia de los 42 del Real Madrid y 37 del Atlético de Madrid.