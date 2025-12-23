Zbigniew Boniek, exfutbolista, descarta el fichaje de Lewandowski por el Milan﻿: "Los italianos no pagan tanto como los españoles"

El exjugador de Polonia ha hablado sobre las diferentes opciones que se le pueden plantear a Lewandowski si no renueva con el Barcelona, descartando al mismo tiempo su fichaje por el Milán y deseando verlo en Estados Unidos

Lewandowski está cada vez más cerca de dejar cerrado su futuro, ya que su contrato con el Barcelona acaba en junio de 2026. Además, el jugador viene de no jugar en tres de los últimos cinco partidos del conjunto de Hansi Flick, tras la decisión tomada por el técnico alemán. De esta manera, las dudas en torno a su futuro han hecho que el delantero se haya reunido con el Chicago Fire, que está interesado en su fichaje. Sin embargo, Zbigniew Boniek, exfutbolista de Polonia, ha querido anticipar su próximo destino o las diferentes opciones que puede tener.

Zbigniew Boniek apunta a Estados Unidos o Arabia en el futuro de Lewandowski

Zbigniew Boniek, exfutbolista polaco, ha valorado, en TVP Sport, el futuro que se le puede presentar a Lewandowski, con una renovación que sigue sin estar cerrada con el Barcelona, manteniendo la duda de su presencia en el conjunto de Hansi Flick en la temporada 2025/2026, que viene de ganar al Villarreal en La Cerámica el pasado domingo: "Es un proceso inevitable. Robert tiene 37 años y ha envejecido un poco. Mientras siga jugando al fútbol, marcará goles, pero ya no es el mismo de hace unos años. El capitán está envejeciendo con dignidad y espero verlo en Estados Unidos o en algún país árabe la próxima temporada. Jugará dos años más para ganar algo de dinero extra”. Además, el exjugador descartó su posible llegada a Italia: "En mi opinión, su fichaje por el Milan no me parece probable, sobre todo porque los italianos no pagan tanto como los españoles. El Milan tiene a Luka Modric, que tiene 40 años, en el centro del campo, pero ser delantero centro en la Serie A implica chocar constantemente con centrales de 190 cm, dar codazos y cometer faltas. No sé si eso sería un reto para Robert".

No obstante, Zbigniew Boniek tuvo palabras de aprecio hacia Lewandowski, que fue baja para el encuentro de Copa del Rey ante el Guadalajara: “Sin duda, es uno de los mejores, y para algunos, el mejor futbolista polaco de la historia, que ha generado muchas emociones positivas en la afición. Y será el líder en esta estadística durante los próximos 100 años. Ha sido un jugador increíble y va a poder jugar un tiempo más”. No obstante, aún restan seis meses en los que el jugador del Barcelona podría tomar una decisión en cualquier momento de cara a su futuro próximo.

Lewandowski sigue marcando las diferencias en el Barcelona

Los registros de Lewandowski esta temporada, tanto con Polonia como con el Barcelona, confirman que el delantero sigue a su gran nivel. Hasta la fecha, ha firmado 11 goles y tres asistencias, entre los que fue más decisivo el hat-trick que logró contra el Celta de Vigo en Balaídos. Sin embargo, el buen momento de forma de Ferran Torres están dejando al polaco con menos protagonismo que la temporada pasada. Sin ir más lejos, el jugador de 37 años se quedó en el banquillo en los choques frente al Real Betis y Osasuna, en los que precisamente el internacional con la selección española fue titular y disputó los 90 minutos.