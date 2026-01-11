Luís Castro tranquiliza con Arriaga y Tunde y se rinde a Carlos Álvarez e Iker Losada: "Es muy inteligente y gana los espacios"

El técnico del Levante ha valorado el empate logrado ante el Espanyol y los minutos de Iker Losada o Carlos Álvarez así como las molestias de Tunde y Arriaga

Luís Castro, técnico del Levante, ha pasado por la sala de prensa del Ciutat de Valencia para analizar el empate de sus jugadores y qué sabor le deja este punto. "Queríamos la victoria, no es fácil crearle tanto al Espanyol, pero la clasificación dice dónde está. Hemos visto un equipo que va a pelear todos los partidos. Queríamos más, pero tenemos que mirar que el equipo ha dado todo", ha explicado el portugués.

Sobre si tras cuatro puntos de seis posibles cree que la salvación está más cerca, Luís Castro ha dicho: "Si no creo que la salvación no es posible no estaría aquí. Estamos mejor que antes. Tenemos que continuar, el camino es largo. Es muy bueno jugar con este ambiente. Si están hasta el final con nosotros será un punto para nosotros".

Cómo están Tunde y Arriaga

"Están bien, simplemente están fatigados. Hacen muchos esfuerzos, pero tendremos tiempo para ponerlos bien de cara al próximo partido".

El partido de Carlos Álvarez y el compromiso de Etta Eyong

"Carlos es un jugador que puede hacer cosas diferentes, pero no es más importante que el club y que todos los jugadores. Iremos cambiando en función a lo que necesitemos. En ese momento nos podían dar más otros jugadores. Carlos es fuerte en otras situaciones pero el balón iba muy por arriba. Etta no ha entrenado en toda la semana. Es un jugador que conocemos su calidad. El equipo es más fuerte que las individualidades".

Ha repetido el once contra el Sevilla

"Hacer el once no es claro para nosotros. No han merecido cambios. Si miramos que hay una situación de un jugador que podemos cambiar lo haremos, pero hemos puesto todo a este once y han estado bien. Pampín ha estado bien en línea defensiva. Los once han merecido jugar. Los otros tienen que trabajar".

Otro gol de Iker Losada

"Comprende muy bien lo que queremos y entiende muy bien los espacios. Si miras en Sevilla la primera gran oportunidad es suya y hoy tiene el 2-1. Hay situaciones donde es muy inteligente y gana los espacios. Va a estar pronto en la situación física que queremos".

Espera refuerzos en el mercado

"Creemos que los jugadores que tenemos son capaces y son buenos, pero si hay una oportunidad de reforzar y que pueda aportar lo haremos. Paco es un extremo diferente, no tenemos un jugador como Paco. Si hay una situación para una posición que puede ser importante, pero no pienso que en ninguna posición estamos mal. Son capaces y tienen capacidad, pero estamos atentos al mercado".

El apoyo de la grada

"Estoy muy contento. La verdad es que estaba esperando el primer partido aquí. Me decían que este es un estadio diferente y del inicio al final ha sido bueno. Vamos a hacer cosas buenas juntos. Las personas creen que nos podemos salvar".

Mejoría defensiva

"No hemos mejorado muchas cosas pero hay cosas que eran claras para mejorar. Defiendes con once, pero hemos hecho ejercicios solo para la línea defensiva. Para no encajar gol los delanteros tienen que presionar".

La ausencia de Koyalipou

"Teníamos 23 jugadores y él viene de una lesión. Esta semana es la primera que ha entrenado, pero sin hacer táctica. No tiene nada que ver con algo extradeportivo. Es la primera semana que no entrena con el grupo".

Iker Losada, dos goles en dos partidos

El futbolista cedido por el Betis ha vuelto a marcar hoy como lo hiciera la pasada jornada en Sevilla. Así analizaba el empate ante los micrófonos de DAZN. "Teníamos que seguir con las buenas sensaciones que tuvimos en Sevilla. Nos marcaron gol, pero supimos marcar muy rápido que es muy importante. Tenemos que seguir con el compromiso que tenemos en el equipo y luchar unos por otros".

El gallego lamentó haber fallado otra clara para ganar. "No puedo fallar tanto. Fallé también en Sevilla. No es muy fuerte, pero tengo que hacerlo para dar los tres puntos", ha reconocido antes de valorar el trabajo de Luís Castro: "Nos pide que tengamos personalidad y que semos nosotros mismos. El equipo es el que hace bueno al jugador y estamos llevando la idea de juego que nos está inculcando. Tenemos que dar todo en el campo por la afición y por nosotros mismos".