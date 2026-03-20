Demichelis, entrenador del Mallorca: "Hablar de final con el Elche es un poco irracional"

El técnico argentino le ha dado un cambio de aires al Mallorca desde que llegó y esta jornada puede ampliar la brecha con el descenso hasta los cinco puntos

Una auténtica final por la permanencia en Primera División por mucho que trate de ocultarlo Martín Demichelis. El Elche y el Mallorca pelean este sábado por tres puntos clave en la lucha por la salvación en la elite del fútbol español en un encuentro en el que el equipo ilicitano intentará romper su mala dinámica ante un rival directo, revitalizado desde la llegada del argentino al banquillo isleño.

El conjunto ilicitano, que cayó a descenso por primera vez tras la disputa de la última jornada, necesita volver a ganar tras 11 partidos, todos los disputados en 2026. Y ahora recibe a un Mallorca que, situado en la frontera de la zona de permanencia, quiere confirmar su mejoría con un triunfo que alejaría a cinco puntos, más el coeficiente particular, al Elche.

Y por ello, el entrenador del conjunto balear ha calificado el duelo contra el cuadro franjiverde como "un partido súper determinante", y ha evitado darle la definición de "final" porque "es un poco irracional".

"Es un poco irracional para llamarse final, pero sí es un partido súper determinante que nos puede dar tranquilidad o nos va a hacer ver que seguiremos en la lucha. Nada va a ser fácil en estas diez jornadas, pero veo a un equipo muy comprometido, tengo ganas de que empiece el partido", ha explicado el entrenador argentino.

El técnico contará con las bajas de Marash Kumbulla y Takuma Asano por lesión, aunque el nipón ya se entrenó junto al resto de sus compañeros, y de Johan Mojica por lesión, lo que confirma en palabras del técnico argentino "la titularidad de Toni Lato".

Demichelis prefiere no hablar del Elche

Demichelis no ha querido hablar sobre su rival y ha insistido en la importancia del factor mental: "A veces lo físico tiene mucho de lo mental. El partido tiene acciones positivas y negativas, veo un equipo que está bien, se hace responsable de la situación".

Una de las figuras que ha pasado a un segundo plano es Sergi Darder. "Para él es el momento de mostrar carácter, lo puse de ejemplo toda la semana junto a Abdón Prats. Necesito que se siga entrenando así de bien, juega Lato y el resto no lo sabe", ha dicho el técnico.

También ha tenido tiempo de mostrar su alegría por las convocatorias de Jan Virgili con la selección española Sub-21 y de Martin Valjent con Eslovaquia.

Sobre el primero ha dicho que, para él, "es bueno el cambio de aires", mientras que sobre el central ha admitido que ha sido "sorprendido gratamente por la predisposición que tiene al aprendizaje".