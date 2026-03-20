Sarabia apela al orgullo de un Elche que lleva tiempo sin ganar: "Queremos lo que venimos mereciendo"

El Elche CF recibe en el Estadio Martínez Valero al RCD Mallorca tras once jornadas sin conocer la victoria. El técnico franjiverde, Eder Sarabia, habla del momento límite donde la reacción ya no admite demora, cuando el equipo se sitúa en la zona de descenso

El Elche se enfrenta este sábado a una de esas citas que marcan el rumbo de toda una temporada. Tras más de dos meses sin conocer la victoria y con el descenso ya instalado en su realidad, el equipo de Eder Sarabia necesita algo más que puntos: necesita recuperar sensaciones, confianza y, sobre todo, fe en sí mismo.

El técnico franjiverde compareció en la previa con un discurso cargado de energía y convencimiento, decidido a cambiar la dinámica. “Estamos con muchas ganas de vivir este partido tan importante. Queremos generar esa energía que se ha perdido un poco por la mala racha”, afirmó, reflejando la urgencia que se respira en el entorno.

Confianza en el trabajo pese a los resultados

A pesar de la delicada situación, Sarabia insiste en que el rendimiento del equipo ha sido mejor de lo que indican los resultados. El entrenador considera que el Elche está más cerca de reaccionar de lo que parece.

“Queremos conseguir lo que venimos mereciendo desde hace tiempo”, explicó, convencido de que el equipo ha competido mejor de lo que refleja la clasificación. Para el técnico, la diferencia ha estado en pequeños detalles que han terminado penalizando en momentos clave.

Ese análisis le lleva a mantener un discurso firme hacia dentro. El objetivo es reforzar lo positivo sin ignorar los errores, en un equilibrio que considera clave para revertir la situación.

Unidad total en el momento más delicado

En una semana marcada por la presión, Sarabia ha encontrado respaldo en la figura del propietario, Christian Bragarnik, un apoyo que el técnico valora especialmente en este contexto.

“Siempre he sentido esa cercanía. Tenemos muy buena sintonía y vemos las cosas muy parecidas”, señaló, dejando claro que la estabilidad institucional no está en cuestión.

Aun así, quiso desviar el foco de lo individual hacia lo colectivo. “Esto no es un tema de Sarabia, sino del Elche”, subrayó, reforzando un mensaje de unidad en todos los niveles del club.

El peso mental, el gran enemigo

El entrenador no esquiva uno de los problemas que más está afectando al equipo: la gestión emocional en los momentos difíciles. Sarabia reconoce que ahí está una de las claves de la mala racha.

“En momentos nos está pesando lo mental”, admitió, aunque defendió la actitud de sus jugadores. “El equipo cae, pero no hace malos partidos en general. Son detalles y momentos”, añadió.

Un plan basado en la valentía

De cara al choque ante el Mallorca, Sarabia tiene claro el enfoque que debe adoptar su equipo. Más allá de lo táctico, el técnico insiste en la actitud como punto de partida. “Se tiene que notar que tenemos hambre y que somos valientes”, recalcó, dejando claro que el Elche debe asumir riesgos desde el inicio si quiere cambiar su dinámica.

Sobre el rival, el entrenador destacó su capacidad ofensiva y su propuesta atrevida. “Es un equipo valiente, que propone y que tiene jugadores muy determinantes”, analizó, mencionando incluso el talento de futbolistas como Pablo Torre.

Bajas y contexto del equipo

El Elche afrontará el partido con algunas ausencias importantes que condicionan la planificación del técnico. John Chetauya será baja segura, mientras que Héctor Fort, aunque ya trabaja con el grupo, no estará disponible.

Aun así, Sarabia se aferra a pequeños detalles positivos para alimentar el optimismo. “Vamos a agarrarnos a este tipo de noticias y de energías”, explicó, buscando estímulos que ayuden al equipo a dar el paso adelante.

Un vestuario que debe empujar unido

El mensaje del técnico durante la semana ha girado en torno a la unión del grupo, tanto dentro como fuera del campo. Sarabia quiere que todos los integrantes del equipo se sientan parte activa del objetivo. “Mensaje de unidad, que todos empujemos”, insistió, en referencia tanto a los titulares como a los suplentes y al resto del entorno del club.

El entrenador puso en valor incluso los pequeños gestos dentro del vestuario. “Tuve una conversación con Gonzalo Villar maravillosa… eso es lo que necesitamos”, confesó, evidenciando la importancia del compromiso colectivo.

Un llamamiento directo a la afición

Consciente del papel que puede jugar el entorno, Sarabia lanzó un mensaje claro a la grada del Martínez Valero, que se espera clave en este momento.

“El jugador tiene que sentir que cada vez que toca la pelota lo hace con el apoyo de 25.000 personas”, expresó, apelando al empuje de la afición.

El técnico pidió “cariño y amor” para un equipo que necesita reencontrarse consigo mismo. En un escenario límite, el Elche se aferra a su gente como el impulso definitivo para cambiar su destino ante un Mallorca igual de necesitado.