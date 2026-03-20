Corberán confirma la baja de dos titulares para visitar al Sevilla y aclara el estado de Renzo Saravia, que podría debutar

El entrenador del Valencia, reacio a hablar de objetivos más allá del encuentro de este sábado en el Sánchez-Pizjuán, confirmó que Ugrinic y Thierry Correia no podrán ser de la partida por diferentes molestias físicas

Tras la derrota de la pasada jornada en la visita al colista Oviedo, que difuminó entre la afición che la renacida ilusión de poder pelear aún por Europa, el Valencia afronta este sábado un duelo directo por la permanencia. Con el descenso a seis puntos, Carlos Corberán y los suyos vuelven a comparece lejos de Mestalla para enfrentarse en el Sánchez-Pizjuán a un Sevilla FC que solo tiene un punto menos en la tabla y aguarda la cita como una auténtica 'final'.

Espera un partido "durísimo" en el Sánchez-Pizjuán

Así, el entrenador de Cheste espera un encuentro “durísimo” que requerirá de "fortaleza mental y mucho carácter” para lograr la victoria. “Somos conscientes del rival, de su necesidad, de que juegan con su afición y del perfil de equipo. No hay nada más ambicioso que ir a por los tres puntos, tenemos que ponerlo todo en cada partido no a largo plazo, porque la clasificación es una consecuencia de los resultados que consigues”, señaló.

No marcarse objetivos a largo plazo no es sinónimo de conformismo

En la rueda de prensa previa al choque ante los nervionenses, Corberán aseguró que no le interesa hablar de “otras cosas” que no sea el siguiente partido, al ser preguntado en reiteradas ocasiones por el objetivo a largo plazo del Valencia. “Es imposible tener un objetivo más ambicioso que ir a Sevilla a ganar el partido. Puedes decir que puedo fijar unos objetivos más grandes que el de Sevilla, pero muchas veces hacerlo solo te puede descentrar”, insistió el preparador valencianista, que apuntó: “Con descentrar hablo de que el largo plazo nos puede quitar el foco del corto plazo”.

“El objetivo es que el equipo sume los máximos puntos posibles para estar en el lugar más alto de la clasificación que podamos. Luego podemos quedar en un lugar más alto o menos. Todos los que estamos aquí queremos llevar al Valencia lo más alto que podamos”, agregó al respecto.

Entiende la frustración de la afición del Valencia

Además, el técnico che también fue preguntado por la frustración de la afición por que su equipo no tenga un objetivo definido, sobre lo que reflexionó: “La frustración del aficionado del Valencia no viene por lo que decimos, sino por lo que hacemos. El aficionado se siente contento cuando el equipo gana partidos independientemente de las palabras que se digan. Para ganar partidos nos centramos en máxima entrega, carácter, personalidad, concentración y valentía. Eso nos acerca a la victoria y nos tenemos que centrar en defender cada partido”, reiteró.

“Sabemos que el Valencia es un club grande, acostumbrado a luchar por algo distinto a donde estamos actualmente y sabemos de esa exigencia”, añadió antes de insistir en que “el Valencia no tiene ni jugadores ni un cuerpo técnico conformista”.

Por ese motivo, tras caer en Oviedo, apuntó que “la semana de trabajo ha estado marcada por la responsabilidad, el dolor y la autoexigencia”. “Sabemos el nivel que tenemos y cuándo jugamos por debajo. No aceptamos una derrota donde no expresamos el nivel futbolístico que el equipo tiene”, afirmó.

Las bajas y el estado físico de Renzo Saravia

Por otro lado, Corberán confirmó que "Ugrinic tiene molestitas en el tendón rotuliano y no entrara en la convocatoria”, donde tampoco estará Thierry Correia, que sufre molestias en los isquiotibiales y no se ha ejercitado este viernes junto al resto de sus compañeros. Ambos se suman por tanto a las consabidas ausencias de Agirrezabala, Copete, Foulquier y Diakhaby.

En lugar del centrocampista suizo, Lucas Beltrán podría recuperar su sitio en el once, mientras que en el lateral derecho una opción es volver a reubicar en el costado a Unai Núñez. si bien no se descarta el debut de Renzo Saravia, a cuyo estado físico se refirió el entrenador valencianista. “Está disponible y vemos mañana lo que hacemos. Todavía no está al nivel que va a tener, pero cada semana está más cerca y veremos. Con el paso de las semanas cada vez estará mejor”, sentenció.